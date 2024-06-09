Λογαριασμός
Πρωτιά Γ. Αυτιά στην Ευρωβουλή - Μπαίνουν Μπελέρης, Μελέτη, Αρναούτογλου

Ποια άλλα ονόματα περνούν την πόρτα του Ευρωκοινοβουλίου με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία

Ευρωεκλογές 2024, Αυτιάς, Μελέτη, Αρναούτογλου

Την πρώτη θέση, με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, καταλαμβάνει ο Γιώργος Αυτιάς στις ευρωεκλογές 2024. Από τη Νέα Δημοκρατία ακολουθούν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Φρέντη Μπελέρης, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, o Δημήτρης Τσιόδρας και η Ελεονώρα Μελέτη. 

Υποψήφιοι της Νέας Δημοκρατίας

Ποιοι εκλέγονται από τη Νέα Δημοκρατία

Οσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εκλέγονται ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης, ο Νικόλαος Φαραντούρης, ο Νίκος Παππάς και η Έλενα Κουντουρά. 

Ποιοι εκλέγονται από τον ΣΥΡΙΖΑ

Από το ΠΑΣΟΚ τις πόρτες της Ευρωβουλής, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται πως περνούν ο Νίκος Παπανδρέου, ο Γιάννης Μανιάτης και ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου. 

Ποιοι εκλέγονται από το ΠΑΣΟΚ

 Όσον αφορά το ΚΚΕ, προηγούνται ο Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος και ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης. 

Ποιοι εκλέγονται από το ΚΚΕ

Από την Ελληνική Λύση φαίνεται πως εκλέγονται ο Φράγκος Εμμανουήλ και η Γαλάτω Αλεξανδράκη.

Ποιοι εκλέγονται από την Ελληνική Λύση

Από την Πλεύση Ελευθερίας προβάδισμα έχει η Μαρία Ζαχαρία.

Ποιοι εκλέγονται από την Πλεύση Ελευθερίας

Η Φωνή Λογική κερδίζει μια έδρα, ως εκ τούτου η κα Αφροδίτη Λατινοπούλου θα βρεθεί στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. 

Φωνή Λογικής - Αφροδίτη Λατινοπούλου

Τέλος. ο Νίκος Αναδιώτης εκλέγεται ευρωβουλευτής με τη "Νίκη".

