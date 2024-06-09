Την πρώτη θέση, με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, καταλαμβάνει ο Γιώργος Αυτιάς στις ευρωεκλογές 2024. Από τη Νέα Δημοκρατία ακολουθούν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Φρέντη Μπελέρης, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, o Δημήτρης Τσιόδρας και η Ελεονώρα Μελέτη.
Οσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εκλέγονται ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης, ο Νικόλαος Φαραντούρης, ο Νίκος Παππάς και η Έλενα Κουντουρά.
Από το ΠΑΣΟΚ τις πόρτες της Ευρωβουλής, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται πως περνούν ο Νίκος Παπανδρέου, ο Γιάννης Μανιάτης και ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.
Όσον αφορά το ΚΚΕ, προηγούνται ο Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος και ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης.
Από την Ελληνική Λύση φαίνεται πως εκλέγονται ο Φράγκος Εμμανουήλ και η Γαλάτω Αλεξανδράκη.
Από την Πλεύση Ελευθερίας προβάδισμα έχει η Μαρία Ζαχαρία.
Η Φωνή Λογική κερδίζει μια έδρα, ως εκ τούτου η κα Αφροδίτη Λατινοπούλου θα βρεθεί στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.
Τέλος. ο Νίκος Αναδιώτης εκλέγεται ευρωβουλευτής με τη "Νίκη".
