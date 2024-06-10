Λογαριασμός
Η στιγμή που ο IDF απελευθερώνει ομήρους της Χαμάς - Συγκλονιστικό βίντεο

Στο βίντεο διακρίνονται οι Ισραηλινοί στρατιώτες που εισβάλουν στα δωμάτια, όπου κρατούνται οι τρεις από τους τέσσερις ομήρους που απελευθερώθηκαν τα τελευταία 24ωρα

Στρατιώτες IDF

Τη συγκλονιστική στιγμή που οι ειδικές δυνάμεις του IDF εισβάλουν σε κτίριο και απελευθερώνουν ομήρους της Χαμάς κατέγραψαν σε βίντεο στελέχη του ισραηλινού στρατού, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ελπίδα για τους υπόλοιπους ομήρους παραμένει ζωντανή και ότι η προσπάθεια απελευθέρωσης θα συνεχιστει έως το τέλος.

Στο βίντεο διακρίνονται οι Ισραηλινοί στρατιώτες που εισβάλουν στα δωμάτια, όπου κρατούνται οι τρεις από τους τέσσερις ομήρους που απελευθερώθηκαν τα τελευταία 24ωρα μετά από συντονισμένη επιχείρηση.

TAGS: Μεσανατολικό IDF Χαμάς
