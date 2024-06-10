Τη συγκλονιστική στιγμή που οι ειδικές δυνάμεις του IDF εισβάλουν σε κτίριο και απελευθερώνουν ομήρους της Χαμάς κατέγραψαν σε βίντεο στελέχη του ισραηλινού στρατού, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ελπίδα για τους υπόλοιπους ομήρους παραμένει ζωντανή και ότι η προσπάθεια απελευθέρωσης θα συνεχιστει έως το τέλος.

Στο βίντεο διακρίνονται οι Ισραηλινοί στρατιώτες που εισβάλουν στα δωμάτια, όπου κρατούνται οι τρεις από τους τέσσερις ομήρους που απελευθερώθηκαν τα τελευταία 24ωρα μετά από συντονισμένη επιχείρηση.

Πηγή: skai.gr

