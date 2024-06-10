Λογαριασμός
Ισραήλ- Χαμάς: Το συμβούλιο Ααφαλείας του ΟΗΕ υπερψήφισε τη νέα πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός

Το ψήφισμα καθορίζει ένα σχέδιο εκεχειρίας τριών φάσεων, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν περιέγραψε ως πρωτοβουλία του Ισραήλ.

Ισραήλ- Χαμάς: Το συμβούλιο Ααφαλείας ΟΗΕ υπερψήφισε πρόταση ΗΠΑ για εκεχειρία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υπερψήφισε την πρότασης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ που υποβλήθηκε από τις ΗΠΑ.

Το εάν το Ισραήλ και η Χαμάς συμφωνούν εν τέλει δεν μπορεί ωστόσο να θεωρηθεί δεδομένο.

Από τα 15 έθνη του συμβουλίου, τα 14 υποστήριξαν την πρόταση, ενώ η Ρωσία απείχε.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ Χαμάς εκεχειρία
