Ισραήλ- Χαμάς: Το συμβούλιο Ααφαλείας ΟΗΕ υπερψήφισε πρόταση ΗΠΑ για εκεχειρία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υπερψήφισε την πρότασης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ που υποβλήθηκε από τις ΗΠΑ.

Το ψήφισμα καθορίζει ένα σχέδιο εκεχειρίας τριών φάσεων, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν περιέγραψε ως πρωτοβουλία του Ισραήλ.

Το εάν το Ισραήλ και η Χαμάς συμφωνούν εν τέλει δεν μπορεί ωστόσο να θεωρηθεί δεδομένο.

Από τα 15 έθνη του συμβουλίου, τα 14 υποστήριξαν την πρόταση, ενώ η Ρωσία απείχε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.