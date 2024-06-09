Λογαριασμός
Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για τον θάνατο του Michael Mosley στη Σύμη - Αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια

Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι ανασύρθηκε από τα σωστικά συνεργεία η σορός του παρουσιαστής του BBC, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί λίγα μέτρα από την παραλία της Αγίας Μαρίνας

Michael Mosley

Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι ανασύρθηκε από τα σωστικά συνεργεία η σορός του παρουσιαστής του BBC Μάικλ Μόσλεϊ (Michael Mosley), ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί νεκρός λίγα μέτρα από την παραλία της Αγίας Μαρίνας. προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου για νεκροψία - νεκροτομή.  

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής ο οποίος εξέτασε τη σορό, η οποία ήταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι ο 67χρονος Βρετανός τουρίστας ήταν νεκρός πίσω από τον φράχτη για μέρες. 

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Μάκη Συνοδινό, σε πρώτη φάση, ο ιατροδικαστής αποκλείει την εγκληματική ενέργεια και δεν εντόπισε εμφανή χτυπήματα. 

Λόγω της προχωρημένης σήψης, ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να διαπιστώσει αιτία θανάτου μακροσκοπικά, ούτε αν ο άτυχος άνδρας έπεσε από τα βράχια, όπως αναφέρουν πληροφορίες. 

 Φως στα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει  η νεκροψία νεκροτομή  που θα γίνει στη Ρόδο τη Δευτέρα
 

