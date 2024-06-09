Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι ανασύρθηκε από τα σωστικά συνεργεία η σορός του παρουσιαστής του BBC Μάικλ Μόσλεϊ (Michael Mosley), ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί νεκρός λίγα μέτρα από την παραλία της Αγίας Μαρίνας. προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου για νεκροψία - νεκροτομή.

The body believed to be Dr Michael Mosley is carried 80ft from the rocks where he was found to the sea was seeking to reach. He has been missing for five days. pic.twitter.com/g7qcaEDJxU June 9, 2024

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής ο οποίος εξέτασε τη σορό, η οποία ήταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι ο 67χρονος Βρετανός τουρίστας ήταν νεκρός πίσω από τον φράχτη για μέρες.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Μάκη Συνοδινό, σε πρώτη φάση, ο ιατροδικαστής αποκλείει την εγκληματική ενέργεια και δεν εντόπισε εμφανή χτυπήματα.

Λόγω της προχωρημένης σήψης, ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να διαπιστώσει αιτία θανάτου μακροσκοπικά, ούτε αν ο άτυχος άνδρας έπεσε από τα βράχια, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Final perpations to remove the body found close to where Dr Michael Mosley disappeared. There sound of the waves 80ft below and crickets in the rocky hills above. pic.twitter.com/OImnAjDUqp — David Brown (@DavidhBrown) June 9, 2024

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει στη Ρόδο τη Δευτέρα



