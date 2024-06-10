Κατερίνα Στεφανίδη: Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης

Δευτεραθλήτρια Ευρώπης η τεράστια Κατερίνα Στεφανίδη! Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του επί κοντώ, μετά από έναν απίστευτο αγώνα στη Ρώμη, που εξελίχθηκε σε θρίλερ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, το 5ο σερί, ανεξαρτήτως χρώματος, σε Ευρωπαϊκά ανοιχτού, και 12ο συνολικά στην καριέρα της!

Η 34χρονη αθλήτρια βρέθηκε σε τρομερή κατάσταση, περνώντας με την πρώτη όλα τα ύψη έως τα 4.73 μέτρα (4.43, 4.58, 4.68, 4.73) και με δεδομένο ότι μόλις άλλες δύο αθλήτριες τα κατάφεραν σε αυτό το ύψος -και μάλιστα, έχοντας χάσει προσπάθειες- εξασφάλισε από νωρίς μετάλλιο στη διοργάνωση! Ένα μετάλλιο, το οποίο θα μπορούσε να είναι και χρυσό, αν η Αντζέλικα Μόζερ δεν έκανε επίσης σπουδαίο αγώνα!

Η κοπέλα από την Ελβετία, παρότι είχε αποτυχημένη προσπάθεια στα 4.73, καθώς και σε προηγούμενο ύψος, έβαλε αμέσως τον πήχη στο 4.78 και περνώντας το για πρώτη φορά στην καριέρα της, κάνοντας και ρεκόρ Ελβετίας, «έκλεψε» το χρυσό από τη Στεφανίδη! Η Στεφανίδη δοκίμασε, φυσικά και αυτή στα 4.78 αμέσως μετά, αλλά δεν επιχείρησε καν να περάσει τον πήχη, αφήνοντας τις δύο επόμενες προσπάθειες για τα 4.83, στις οποίες, όμως, απέτυχε.

Όσο για το μεγάλο φαβορί, τη Βρετανίδα Μόλι Κόντερι, έμεινε στην 3η θέση, με 4.73μ. και εκείνη (το πέρασε με τη 2η σε αντίθεση με τη Στεφανίδη), κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022, Βίλνα Μόρτο, εξάλλου, δεν ήταν στην κατάσταση, που θα ήθελε, και έκλεισε στα 4,43 μέτρα.

Η Στεφανίδη, να σημειωθεί, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα καθόταν με πλάτη στο στρώμα, προκειμένου να μένει συγκεντρωμένη και να μη βλέπει τι κάνουν οι αντίπαλές της, ενώ πανηγύρισε όλες τις προσπάθειες της με τα μέλη της ομάδας και τους Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες του «Ολίμπικο».

Η Στεφανίδη το τελευταίο διάστημα έχει ενοχλήσεις στο πέλμα, οι οποίες επιδεινώθηκαν μετά τον προκριματικό του Σαββάτου. Έτσι αγωνίστηκε με παυσίπονα, προκειμένου να μετριάσει τις ενοχλήσεις και να κάνει ανενόχλητη τον αγώνα της. Ακόμη και έτσι έκανε αυτό που ήξερε από καιρό ότι μπορεί -έστω και αν στο τέλος του αγώνα πανηγύριζε και έλεγε στον Εμμανουήλ Καραλή να της φέρει ένα καροτσάκι να την πάρει!

Η έμπειρη αθλήτρια έχει από σήμερα, όπως προαναφέραμε, στην κατοχή της πέντε μετάλλια σε Ευρωπαϊκό ανοιχτού, δύο χρυσά και τρία ασημένια, ενώ μετείχε για 10η φορά σε τελικό Ευρωπαϊκού

Πρωταθλήματος σε ανοιχτό και κλειστό στίβο!

Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Στεφανίδη είχε κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό και το 2014 στη Ζυρίχη και στην προηγούμενη διοργάνωση του 2022 στο Μόναχο, ενώ ενδιάμεσα είχε κατακτήσει χρυσά και είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2016 στο Άμστερνταμ και το 2018 στο Βερολίνο. Υπενθυμίζεται ότι η Στεφανίδη έχει αναδειχθεί χρυσή ολυμπιονίκης το 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο και πρωταθλήτρια κόσμου το 2017 στο Λονδίνο, ενώ είχε πάρει το χάλκινο στο Παγκόσμιο της Ντόχα το 2019.

Αυτό είναι το δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης, μετά το χρυσό, που κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου, το περασμένο Σάββατο στον τελικό του μήκους.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Τετάρτη και η Ελλάδα θα έχει και άλλες ευκαιρίες για διάκριση, αφού την πρόκρισή τους στους τελικούς των αγωνισμάτων τους έχουν εξασφαλίσει ο Εμμανουήλ Καραλής στο επί κοντώ και η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό Ελίνα Τζένγκο.

Η αθλήτρια είναι η κάτοχος του ρεκόρ διοργάνωσης με 4,85 μ. από το 2018, ενώ με 4,55 μ. κατέχει και το άτυπο ρεκόρ της καλύτερης επίδοσης που έδωσε πρόκριση σε προκριματικό. Η αθλήτρια με το 4,91 μ., που είναι το ρεκόρ της έχει την τρίτη επίδοση όλων των εποχών στην Ευρώπη.

