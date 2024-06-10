18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Μπορεί οι περισσότερες στοιχηματικές εταιρείες να έχουν χρίσει την Αγγλία ως φαβορί για την κατάκτηση του Euro, ωστόσο σύμφωνα με τη Swiss Football Data, τα «τρία λιοντάρια» είναι μόλις έβδομα!



Η εν λόγω σελίδα του Twitter ασχολείται με τα στατιστικά και αναφέρει πως η Πορτογαλία συγκεντρώνει 20% πιθανότητες να σηκώσει την κούπα, με τη Γαλλία να ακολουθεί με 16,1%.



Στο 15,8% βρίσκουμε την Ισπανία και στο 12,8% το Βέλγιο, με την Αγγλία να έχει 5,4%...



Πολύ μικρά τα ποσοστά και για Γερμανία και Ιταλία, με 4,6% και 4,1% αντίστοιχα, με Σλοβακία και Γεωργία να μοιράζονται την τελευταία θέση με... 0%!

