«Πρώτο φαβορί για το Euro η Πορτογαλία, εκτός εξάδας Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία»

Σύμφωνα με σελίδα στο Twitter που ασχολείται με τα στατιστικά, η Πορτογαλία είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Euro

Ronaldo
Μπορεί οι περισσότερες στοιχηματικές εταιρείες να έχουν χρίσει την Αγγλία ως φαβορί για την κατάκτηση του Euro, ωστόσο σύμφωνα με τη Swiss Football Data, τα «τρία λιοντάρια» είναι μόλις έβδομα!

Η εν λόγω σελίδα του Twitter ασχολείται με τα στατιστικά και αναφέρει πως η Πορτογαλία συγκεντρώνει 20% πιθανότητες να σηκώσει την κούπα, με τη Γαλλία να ακολουθεί με 16,1%.

Στο 15,8% βρίσκουμε την Ισπανία και στο 12,8% το Βέλγιο, με την Αγγλία να έχει 5,4%...

Πολύ μικρά τα ποσοστά και για Γερμανία και Ιταλία, με 4,6% και 4,1% αντίστοιχα, με Σλοβακία και Γεωργία να μοιράζονται την τελευταία θέση με... 0%!

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Euro 2024 Πορτογαλία
