Μπορεί οι περισσότερες στοιχηματικές εταιρείες να έχουν χρίσει την Αγγλία ως φαβορί για την κατάκτηση του Euro, ωστόσο σύμφωνα με τη Swiss Football Data, τα «τρία λιοντάρια» είναι μόλις έβδομα!
Η εν λόγω σελίδα του Twitter ασχολείται με τα στατιστικά και αναφέρει πως η Πορτογαλία συγκεντρώνει 20% πιθανότητες να σηκώσει την κούπα, με τη Γαλλία να ακολουθεί με 16,1%.
Στο 15,8% βρίσκουμε την Ισπανία και στο 12,8% το Βέλγιο, με την Αγγλία να έχει 5,4%...
Πολύ μικρά τα ποσοστά και για Γερμανία και Ιταλία, με 4,6% και 4,1% αντίστοιχα, με Σλοβακία και Γεωργία να μοιράζονται την τελευταία θέση με... 0%!
🚨EURO 2024 PREDICTION🚨
Most likely winners:
1. 🇵🇹Portugal 20.0%
2. 🇫🇷France 16.1%
3. 🇪🇸Spain 15.8%
4. 🇧🇪Belgium 12.4%
5. 🇭🇷Croatia 7.4%
Can #CR7 lift the trophy with Portugal? Discuss!#euro2024 #UEFA #EURO #PartilhaAPaixão #BleuCollectif #VamosEspaña #WirSchaffenDas pic.twitter.com/FUvvbZ3mEu— Swiss Football Data (@swissfootdata) June 10, 2024
