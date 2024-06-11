Βοιωτία: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο επικίνδυνων υλικών στο Πάνακτο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο επικίνδυνων υλικών στο Πάνακτο Βοιωτίας. Όπως έγινε γνωστό η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16.20 σε αποθήκη της ΠΥΡΚΑΛ στα Δερβενοχώρια και επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση .

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν υπήρξε καμία αναφορά για θύμα, ενώ ο φύλακας που ειδοποίησε την Πυροσβεστική είναι καλά στην υγεία του.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 56 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 19 οχήματα, τρία ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος. Στην επιχείρηση συνέδραμαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της οικείας Περιφέρειας.

Με εντολή αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, στο χώρο της πυρκαγιάς έχει μεταβεί Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

