Ένα πρωτοφανές περιστατικό για τα εκλογικά χρονικά της Αργολίδας σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 9 Ιουνίου στο εκλογικό τμήμα Λευκακίων στο Δήμο Ναυπλιέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας «Αργολικές Ειδήσεις», δικαστικός αντιπρόσωπος δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην εκλογική διαδικασία και με την παρέμβαση του Εφόρου, την παρουσία του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Ορφανού και με την συνδρομή της αστυνομίας απομακρύνθηκε, ενώ το εκλογικό τμήμα παρέμεινε κλειστό μέχρι την αντικατάσταση του.

Δειτε παρακάτω σε βίντεο τι δήλωσαν για το περιστατικό, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, πολίτες που πήγαν να ψηφίσουν και η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρύσα Νταή:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.