Παρά τη σειρά σκανδάλων που είχαν ξεσπάσει πρόσφατα, το ακροδεξιό κόμμα AfD της Γερμανίας κατάφερε να σημειώσει το καλύτερο εθνικό αποτέλεσμα στην ιστορία του στις ευρωεκλογές της Κυριακής (9 Ιουνίου), ξεπερνώντας ακόμη και το SPD του καγκελάριου Όλαφ Σολτς.

Οι προβλέψεις πριν από τα μεσάνυχτα έδειχναν το κόμμα στη δεύτερη θέση, πίσω από τη νικήτρια κεντροδεξιά CDU/CSU (30,2%), με το υψηλότερο εθνικό εκλογικό αποτέλεσμα όλων των εποχών (15,9%) και μπροστά από τα κεντροαριστερά κυβερνητικά κόμματα.

Το AfD κατάφερε να γίνει η ισχυρότερη πολιτική δύναμη στην πρώην Ανατολική Γερμανία όπου ήρθε στην πρώτη θέση, μαζί με το CDU/CSU, στους νέους ψηφοφόρους ηλικίας 16-24 ετών.

Το αποτέλεσμα συγκλόνισε τα κεντρώα κόμματα στη Γερμανία, όπου η ακροδεξιά παραμένει παραδοσιακά πολιτικά εξοστρακισμένη λόγω του φασιστικού παρελθόντος της χώρας.

Ο Κρίστιαν Πέτρι, επικεφαλής βουλευτής του SPD σε θέματα ΕΕ, το χαρακτήρισε «σοκαριστικό».

«Το κέντρο της χώρας πρέπει πράγματι να ανησυχεί», δήλωσε στο Euractiv.

Το AfD ξεπέρασε ακόμη και τις προβλέψεις της τελευταίας δημοσκόπησης ενόψει των εκλογών, η οποία το τοποθετούσε στο 14%. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι κάτω από την δημοσκοπική πρόβλεψη που του έδινε ιστορικό υψηλό στο 20% νωρίτερα φέτος, πριν να ξεσπάσουν τα σκάνδαλα για τους επικεφαλής υποψηφίους του – τον Μαξιμίλιαν Κραχ και τον Πετρ Μπίστρον – οι οποίοι κατηγορήθηκαν για δωροδοκία και αθέμιτη άσκηση επιρροής υπέρ της Ρωσίας και της Κίνας.

Σύμφωνα με τον Πετρ, αυτό δείχνει ότι οι ακροδεξιές δομές παγιώνονται. Από την άλλη, ο Άντον Χοφρέιτερ, κορυφαίος βουλευτής των Πρασίνων, του μικρότερου εταίρου του SPD στον συνασπισμό, το απέδωσε στις συνεχιζόμενες παγκόσμιες κρίσεις.

«Ένα υψηλό επίπεδο ανασφάλειας λόγω των πολλαπλών κρίσεων οδηγεί συχνά σε ενίσχυση αυταρχικών τάσεων», δήλωσε στο Euractiv.

Η συμπρόεδρος του κόμματος Άλις Βάιντελ δήλωσε ότι το AfD επωφελήθηκε από το γεγονός ότι οι Γερμανοί έγιναν «πολύ πιο ευρωσκεπτικιστές», παρόλο που η Γερμανία παραμένει μία από τις πιο φιλοευρωπαϊκές χώρες.

Τα μεγαλύτερα κράτη μέλη ηγούνται της ακροδεξιάς μεταβολής

Με το AfD να προβλέπεται να καταλάβει 16 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο, αποτελεί κυρίως επίσης βασικό μοχλό μιας ευρύτερης ακροδεξιάς μετατόπισης στην Ευρώπη.

Οι δεξιές ομάδες ECR και ID, καθώς και το AfD και το Fidesz ως μη συνδεδεμένα κόμματα, προβλεπόταν να καταλάβουν περίπου το ένα τέταρτο των εδρών στο νέο Κοινοβούλιο. Σχεδόν το 50% αυτών των εδρών κατέληξαν σε κόμματα μόνο από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη -δηλαδή τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία- συμπεριλαμβανομένου του AfD.

Στη Γαλλία, το ακροδεξιό Rassemblement National είχε μια θριαμβευτική νίκη, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύσσει τελικά πρόωρες βουλευτικές εκλογές, ενώ το κυβερνών κόμμα Fratelli d’Italia της Μελόνι στην Ιταλία αναδείχθηκε τελικά πρώτο.

Παρόλα αυτά, δεν ήταν βέβαιο αν οι δύο κορυφαίοι υποψήφιοι του AfD θα αναλάμβαναν τις έδρες τους στις Βρυξέλλες, δεδομένης της εμπλοκής τους στα προεκλογικά σκάνδαλα του κόμματος.

Η Βάιντελ δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι αυτό «θα το αποφασίσει η αντιπροσωπεία».

