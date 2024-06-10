Ο Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποίησε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο στο Game 3 των τελικών της Stoiximan Basket League κόντρα στον Ολυμπιακό, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 43-34, την ώρα όπου κάποια στιγμή είχε φτάσει ακόμα και στο +16 (40-24)!



Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «πράσινους» δεν ήταν άλλος από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν βγήκε στιγμή από το παρκέ (!), ολοκληρώνοντας το πρώτο 20λεπτο με 15 πόντους και 7/12 εντός πεδιάς (6/8δ.), 2 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ - από τις συνολικά 4 του Παναθηναϊκού - και ένα μπλοκ, συγκεντρώνοντας 16 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης!

