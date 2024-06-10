Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ θα επισκεφθεί την Τετάρτη τη Βουδαπέστη, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

«Σε δύο ημέρες, ο γενικός γραμματέας θα βρίσκεται εδώ, για να συζητήσουμε τη μη συμμετοχή της Ουγγαρίας στην αποστολή του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία», δήλωσε ο Όρμπαν. Η Βουδαπέστη έχει ζητήσει να εξαιρεθεί από τον σχεδιασμό της Συμμαχίας για τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, τον οποίο ο επικεφαλής της ουγγρικής διπλωματίας είχε χαρακτηρίσει πρόσφατα «παράλογη αποστολή».

Η Ουγγαρία, χώρα-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεν έχει προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, ενώ έχει μπλοκάρει ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στήριξης του Κιέβου. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός εξακολουθεί να διατηρεί δεσμούς με τη Μόσχα, επικρίνοντας έντονα τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση σε βάρος της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

