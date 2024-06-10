Το δικό της μήνυμα για την αλλαγή σελίδας της ΑΕΚ, με την πώληση των μετοχών της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ από τον Δημήτρη Μελισσανίδη στον Μάριο Ηλιόπουλο, έστειλε μέσω ανακοίνωσής της η Original 21.



Η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών του «δικεφάλου» στάθηκε στην κληρονομιά που άφησε ο μέχρι πρότινος διοικητικός ηγέτης της «Ένωσης», τον οποίο και ευχαρίστησε για την προσφορά του.



«Η ιστορία γράφεται με πράξεις και οι πράξεις σου περνάνε στο πάνθεον της ιστορίας της μεγάλης σου, της μεγάλης μας αγάπης. Της ΑΕΚ.

Άφησες κληρονομιά βαριά που από μόνη της είναι εγγύηση για το μέλλον.



ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ πρόεδρε, οπαδέ και δημιουργέ... ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !



Δεν υπάρχει τέλος ...όλα είναι μια συνέχεια.



ΑΕΚΑΡΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ», υπογραμμίστηκε στην ανακοίνωσή της Original 21.

