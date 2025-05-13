ΗΠΑ: Επικοινωνία Ρούμπιο με τους ομολόγους του από την ΕΕ και την Ουκρανία

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συζήτησε τις προοπτικές μιας διευθέτησης στο ουκρανικό με τους υπουργούς Εξωτερικών ορισμένων χωρών της ΕΕ και της Ουκρανίας, ανέφερε το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Ο Ρούμπιο συνομίλησε με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας, και τους υπουργούς Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας.

«Οι επικεφαλής συζήτησαν την πορεία προς μια κατάπαυση του πυρός και την πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία», ανέφερε η δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κρεμλίνο στις 11 Μαΐου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε τις αρχές του Κιέβου να επαναλάβουν χωρίς προκαταρκτικούς όρους τις άμεσες συνομιλίες που διέκοψαν το 2022. Πρότεινε να ξεκινήσουν οι συνομιλίες στις 15 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ρώσος ηγέτης υποστήριξε ότι η Ρωσία είχε κηρύξει εκεχειρίες περισσότερες από μία φορές, αλλά όλες αυτές, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας τριήμερης εκεχειρίας της Ημέρας Νίκης, παραβιάστηκαν από το καθεστώς του Κιέβου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί στην Τουρκία για συνομιλίες με τον Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

