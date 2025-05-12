Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τις συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας δήλωσε σήμερα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η απόφαση του PKK να διαλυθεί ήταν ένα σημαντικό βήμα και ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τη διαδικασία για να αποφύγει τυχόν προβλήματα.

Το PKK, το οποίο βρίσκεται σε σύγκρουση με την Τουρκία εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, αποφάσισε να διαλυθεί και να τερματίσει τον ένοπλο αγώνα του τη Δευτέρα. Έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική ομάδα από την Τουρκία και τους δυτικούς συμμάχους της.

Μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Ερντογάν είπε ότι οι πόρτες μιας νέας εποχής θα ανοίξουν μόλις το PKK παραδώσει τα όπλα του και χαρακτήρισε την κίνηση ως σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου της Άγκυρας για μια χώρα απαλλαγμένη από τρομοκρατία.

Πρόσθεσε ότι η Τουρκία θεωρεί πως αυτή η κίνηση περιλαμβάνει τους Κούρδους μαχητές στο Ιράκ, τη Συρία και την Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

