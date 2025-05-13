«Κακιά Ευρώπη, καλή Κίνα»: Ο Τραμπ στρέφει τα βέλη του κατά των Βρυξελλών

Της Αθηνάς Παπακώστα

Περισσότερο μοχθηρή χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Κίνα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες αφότου Ουάσινγκτον και Πεκίνο συμφώνησαν να ξεπαγώσουν για τρεις μήνες τις εμπορικές τους συναλλαγές βάζοντας φρένο στους εκατέρωθεν ανταποδοτικούς τους δασμούς έπειτα από τις εμπορικές συνομιλίες που έλαβαν χώρα το Σαββατοκύριακο στη Γενεύη.

Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο οι Βρυξέλλες «φέρονται άδικα» στην Ουάσινγκτον, η οποία, όπως τόνισε, «έχει όλα τα χαρτιά» στα χέρια της και θα είναι αναπόφευκτο η Ένωση των «27», στο τέλος, να υποκύψει.

Αυτή τη στιγμή παρά τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να κατορθώσουν να διαπραγματευτούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αγαθά, κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα δεν έχει προκύψει.

Όπως σημειώνει η ευρωπαϊκή έκδοση του Politico οι νέες δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε πλήρη αντίθεση με εκείνες στις οποίες προέβη ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέρ της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν την περασμένη εβδομάδα, χαρακτηρίζοντάς τη «φανταστική» και προσθέτοντας πως ελπίζει σε συνάντηση μαζί της, σύντομα.

Εκμεταλλευόμενη την εκεχειρία 90 ημερών – που είχε εξαγγείλει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ – η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μεν μία λίστα παραχωρήσεων προς την αμερικανική κυβέρνηση αλλά, συγχρόνως, προειδοποιεί πως εάν οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτύχουν, τότε θα εξετάσει αντίμετρα ύψους 95 δισ. ευρώ στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων όπως αεροπλάνα, μηχανές αλλά και γεωργικά προϊόντα. Ήδη ο εμπορικός σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, Πίτερ Ναβάρο, έχει καταδικάσει ως «προκλητικές» τις προθέσεις των Ευρωπαίων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι κυρίως με δασμούς ύψους 25% στον χάλυβα, στο αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα καθώς επίσης και με 10% στα περισσότερα άλλα είδη που εξάγονται.

Την ίδια ώρα, όπως σημειώνουν ειδικοί και αναλυτές, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί ανακουφισμένη το τάιμ-άουτ στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις δύο ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Όπως έχει γίνει γνωστό η αναστολή θα τεθεί σε ισχύ το αργότερο μέχρι τις 14 Μαΐου και προβλέπει οι κινεζικοί δασμοί στα αμερικανικά προϊόντα να μειωθούν από 125% σε 10%, ενώ προβλέπει επίσης οι αμερικανικοί δασμοί στις κινεζικές εισαγωγές να μειωθούν από το 145% στο 30%.

Παράλληλα, οι δύο χώρες θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό για τη συνέχιση των συνομιλιών τους για τις οικονομικές και εμπορικές τους σχέσεις.

Σύμφωνα δε με τον υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να υπάρξει νέα συνάντηση με Κινέζους αξιωματούχους για έναν νέο κύκλο εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολιάζοντας την ανακωχή, τόνιζε το απόγευμα της Δευτέρας ότι «πετύχαμε μία πλήρη επανεκκίνηση με την Κίνα έπειτα από παραγωγικές συνομιλίες στη Γενεύη». Μάλιστα λίγο πριν αναχωρήσει για την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε ότι «δεν προσπαθούμε να βλάψουμε την Κίνα» και προσέθεσε πως «η σχέση μας είναι πάρα πολύ καλή» και πως «ίσως» συνομιλήσει «με τον Πρόεδρο Σι στο τέλος της εβδομάδας.

Για ημέρα απελευθέρωσης στις αγορές που βάφτηκαν πράσινες κάνουν λόγο οικονομολόγοι, οι οποίοι ωστόσο προειδοποιούν πως οι διαπραγματεύσεις που συνεχίζουν ανάμεσα στα δύο μέρη δεν θα είναι εύκολες.

