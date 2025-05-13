Λογαριασμός
«Feliz Navidad»: Ο Πάπας Λέων παίρνει το μικρόφωνο και τραγουδάει «Καλά Χριστούγεννα»

Ένα βίντεο από το 2014 δείχνει τον Ρόμπερτ Πρέβοστ — νυν Πάπα Λέοντα ΙΔ' — να τραγουδάει το «Feliz Navidad» σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι στο Περού, όπου υπηρέτησε για δεκαετίες ως ιεραπόστολος και του χορηγήθηκε υπηκοότητα.

Ο νέος Ποντίφικας παίρνει το μικρόφωνο στην πίστα και τραγουδάει, με επιτυχία. 

Το «Feliz Navidad» («Καλά Χριστούγεννα») είναι ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1970 από τον Πορτορικανό τραγουδοποιό Χοσέ Φελισιάνο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πάπας Λέων 14ος Περού
