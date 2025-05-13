Η διεύθυνση της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) διέταξε τα μέλη και τα στελέχη της να αφιερώνουν πολύ περισσότερο από τον χρόνο τους στην επιβολή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση και να δίνουν πλέον λιγότερη έμφαση σε έρευνες για υποθέσεις των λεγόμενων εγκλημάτων του «λευκού κολλάρου», δήλωσαν τέσσερις πηγές του Reuters ενήμερες σχετικά, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε νέα καθοδηγητικά υπομνήματα για το ποιες υποθέσεις αυτής της τελευταίας φύσης πρέπει να έχουν προτεραιότητα.

Σε σειρά συναντήσεων, πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας άκουσαν πως θα πρέπει να αρχίσουν να αφιερώνουν περί το ένα τρίτο του χρόνου τους στην πάταξη της παράνομης μετανάστευσης, που έχει αναγορευτεί σε κορυφαία προτεραιότητα του Ρεπουμπλικάνου αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Οι έρευνες για υποθέσεις αδικημάτων του «λευκού κολλάρου», ενημερώθηκαν ακόμη, θα έχουν πολύ πιο χαμηλή προτεραιότητα τουλάχιστον για το υπόλοιπο του 2025, κατά τις πηγές αυτές, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει αν οι διαταγές αφορούν το σύνολο της υπηρεσίας, τα «γραφεία» του σε όλη τη χώρα, ή όχι.

Παράλληλα χθες στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης αρμόδιο για τη δίωξη εγκλημάτων, ο Μάθιου Γκαλέτι, εξέδωσε νέες οδηγίες προς εισαγγελείς οι οποίες προβλέπουν τον περιορισμό των ερευνών για υποθέσεις των λεγόμενων αδικημάτων του «λευκού κολλάρου», που διώκονται με αυστηρότητα παραδοσιακά — ιδίως διαφθοράς, δωροδοκιών στο εξωτερικό, κλεπτοκρατικών πρακτικών, άσκησης αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος κ.λπ.

Κατά το υπόμνημά του θα πρέπει να δίνεται πλέον έμφαση σε υποθέσεις απάτης σε βάρος φορέων υγειονομικής ασφάλισης και περίθαλψης, των τελωνείων, χρηματοοικονομικών απατών, ιδίως αυτών «κινεζικών οργανώσεων ξεπλύματος χρήματος», και χρηματοδότησης της «τρομοκρατίας», κατηγορίας στην οποία εμπίπτουν πλέον καρτέλ των ναρκωτικών και διεθνείς συμμορίες. Έμφαση θα δίνεται επίσης σε υποθέσεις παραβίασης κυρώσεων. Ευρύτερα, η νέα οδηγία τονίζει πως οι εισαγγελείς πρέπει να φροντίζουν οι υποθέσεις να «αξίζουν» την άσκηση διώξεων από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.