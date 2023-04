ΗΠΑ: Ένοπλη εισέβαλε στον Πύργο του Τραμπ στο Σικάγο - Στο σημείο οι δυνάμεις SWAT (Βίντεο)

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στους "Chicago Sun Times" ότι η ένοπλη γυναίκα βρίσκεται στον 26ο όροφο του Πύργου και κρατάει καραμπίνα

Συναγερμός σήμανε σήμερα στις ειδικές αστυνομικές δυνάμεις SWAT όταν μια ένοπλη γυναίκα μπήκε στον πύργο του Ντόναλντ Τραμπ στο Σικάγο.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στους "Chicago Sun Times" ότι η ένοπλη γυναίκα βρίσκεται στον 26ο όροφο του Πύργου.

🚨#BREAKING: Woman armed with a rifle walks inside trump tower hotel



📌#Chicago | #Illinois



Currently numerous authorities and SWAT officers are on the scene at Trump tower international hotel in Chicago Illinois after a Woman armed with a rifle walks into the building reports… pic.twitter.com/YDWLlw7zcb — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 5, 2023

Η γυναίκα μπήκε στο κτίριο που βρίσκεται στη λεωφόρο N. Wabash 401 γύρω στις 11.35 π.μ τοπική ώρα κρατώντας καραμπίνα.

Οι Αρχές δήλωσαν στο τοπικό δίκτυο ότι το περιστατικό δεν συνδέεται άμεσα με τρομοκρατική απειλή.

#Update: Just in - Video footage of near the #Trump tower in #Chicago being surrounded by SWAT and police vehicles, after a women had entered the building with a rifle. pic.twitter.com/lpS3A4mkxy — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) April 5, 2023

🚨BREAKING: SWAT teams surround Trump Tower in Chicago in response to active shooter pic.twitter.com/Cf30OWgp8a — Benny Johnson (@bennyjohnson) April 5, 2023

