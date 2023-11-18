Νέος απολογισμός: Τουλάχιστον 350 οι νεκροί από την επίθεση στο μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ

Τουλάχιστον 350 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο μουσικό φεστιβάλ που διεξαγόταν στην έρημο Νεγκέβ του νότιου Ισραήλ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ισραηλινής αστυνομίας.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 που επικαλείται αστυνομικές πηγές ανεβάζει σε 364 τον αριθμό των νεκρών.

Προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 260-270 νεκρούς στον χώρο του υπαίθριου μουσικού φεστιβάλ.

Η ισραηλινή αστυνομία εκτιμά πως οι δράστες της επίθεσης δεν γνώριζαν εκ των προτέρων για τη διεξαγωγή του φεστιβάλ, αλλά εκμεταλλεύθηκαν την ευκαιρία για να σκοτώσουν ανυπεράσπιστους νέους.

Το μακελειό στην έρημο Νεγκέβ ήταν το φονικότερο από τις συνδυασμένες επιθέσεις που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων, ένοπλοι πυρπόλησαν αυτοκίνητα και έκαψαν ζωντανούς όσους αναζήτησαν καταφύγιο σε αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

