ΗΠΑ: Πυροβολισμοί με θύματα σε νοσοκομείο στο Νιού Χάμσαϊρ

Πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς σε νοσοκομείο στην πολιτεία του Νιού Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 16:00 τοπική ώρα (21:00 GMT) την Παρασκευή στο κρατικό νοσοκομείο της πόλης Concord.

Οι κρατικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο ύποπτος είναι νεκρός και ότι η κατάσταση είναι υπο έλεγχο. Παραμένει ασαφές πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης του Νιού Χάμσαϊρ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί ήταν «στο σημείο και ανταποκρίθηκαν».

Ο κυβερνήτης του Νιου Χάμσαϊρ Κρις Σουνούνου επιβεβαίωσε τον θάνατο του υπόπτου, ενω ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι οι ασθενείς είναι ασφαλείς.

Πηγή: skai.gr

