Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί με θύματα σε νοσοκομείο στο Νιού Χάμσαϊρ

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 16:00 τοπική ώρα (21:00 GMT) την Παρασκευή στο κρατικό νοσοκομείο της πόλης Concord. Οι κρατικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο ύποπτος είναι νεκρός και ότι η κατάσταση είναι υπο έλεγχο. Παραμένει ασαφές πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Φωτογραφία αρχείου

Πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς σε νοσοκομείο στην πολιτεία του Νιού Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 16:00 τοπική ώρα (21:00 GMT) την Παρασκευή στο κρατικό νοσοκομείο της πόλης Concord.

Οι κρατικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο ύποπτος είναι νεκρός και ότι η κατάσταση είναι υπο έλεγχο. Παραμένει ασαφές πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης του Νιού Χάμσαϊρ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί ήταν «στο σημείο και ανταποκρίθηκαν».

Ο κυβερνήτης του Νιου Χάμσαϊρ Κρις Σουνούνου επιβεβαίωσε τον θάνατο του υπόπτου, ενω ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι οι ασθενείς είναι ασφαλείς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Επίθεση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark