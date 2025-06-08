Στα πρόθυρα... εμφυλίου πολέμου για τους μετανάστες και το σχέδιο μαζικών απελάσεων του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον η περιοχή της Καλιφόρνιας και ειδικότερα το Λος Άντζελές, στο οποίο κατέφτασαν ήδη τα πρώτα γκροπ της εθνοφρουράς, μετά από εντολή του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, η πρώτη ομάδα της εθνοφρουράς έφτασε στην κομητεία του San Bernardino και ήδη έλαβαν θέσεις μπροστά από το κέντρο κράτησης του Λος Άντζελες, όπου μεταφέρονται οι μετανάστες που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής στις ΗΠΑ.

Δείτε βίντεο από την έλευση της εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες:

National Guard Arrived in Los Angeles



Military vehicles and soldiers from the National Guards were recently seen in Los Angeles.



It shows videos from AP and Retuers, as described by ABC News and the New York Post, among others.



It comes after Donald Trump has used a special… pic.twitter.com/wiaievglcC — benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) June 8, 2025

🇺🇸 — JUST IN: The first group

of National Guard troops have arrive ld in Los Angeles, California, after President Trump signed an order to send 2,000 National Guards to curb anti ICE immigration operation protests. pic.twitter.com/7sDsrafPuX — Belaaz News (@TheBelaaz) June 8, 2025

Η απόφαση του Τραμπ να χρησιμοποιήσει σε ομοσπονδιακή υπόθεση την Εθνοφρουρά, η οποία συνήθως βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο, είναι ασυνήθιστη.

Ο ιστότοπος της στρατιωτικής δύναμης αναφέρει ότι τέθηκε υπό ομοσπονδιακό έλεγχο χρησιμοποιώντας τον Τίτλο 10 του Κώδικα των ΗΠΑ.

Οι πρόεδροι Αϊζενχάουερ, Κένεντι και Τζόνσον χρησιμοποίησαν επίσης την Εθνική Φρουρά για να βοηθήσουν στην επιβολή των πολιτικών δικαιωμάτων και στη διατήρηση της δημόσιας τάξης.

Η Φρουρά ομοσπονδιοποιήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Ντιτρόιτ το 1967, σε ταραχές μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ το 1968 και κατά τη διάρκεια της απεργίας των ταχυδρομείων της Νέας Υόρκης το 1970.

Σύμφωνα με το CNN, η τελευταία φορά που ένας πρόεδρος ομοσπονδιοποίησε την Εθνική Φρουρά ήταν κατά τη διάρκεια των ταραχών του Λος Άντζελες το 1992, αφού τέσσερις λευκοί αστυνομικοί αθωώθηκαν για τον βιντεοσκοπημένο ξυλοδαρμό ενός μαύρου αυτοκινητιστή.

