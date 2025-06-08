Μαζικές κινητοποιήσεις στη Μαδρίτη για τον Σάντσεθ: Ζητούν πρόωρες εκλογές

Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν το κέντρο της Μαδρίτης την Κυριακή, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Λαϊκού Κόμματος (PP) για διαδήλωση κατά της κυβέρνησης του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Με σύνθημα «Μαφία ή Δημοκρατία», οι διαδηλωτές απαίτησαν την προκήρυξη πρόωρων γενικών εκλογών, εν μέσω σειράς καταγγελιών για διαφθορά που αγγίζουν τόσο το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) όσο και στενά συγγενικά πρόσωπα του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την κυβερνητική αντιπροσωπεία της περιοχής, η συμμετοχή κυμάνθηκε μεταξύ 45.000 και 50.000 ατόμων, ενώ οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 100.000.

Η πίεση προς την κυβέρνηση εντάθηκε τις τελευταίες ημέρες, μετά την κατηγορία πρώην στελέχους του PSOE ότι επιχείρησε να σπιλώσει το σώμα της Guardia Civil, το οποίο ερευνά υποθέσεις που αφορούν τη σύζυγο του πρωθυπουργού, Μπεγόνια Γκόμες, τον αδελφό του, Νταβίντ Σάντσεθ, και τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Χοσέ Λουίς Άβαλος. Η Λέιρε Ντίας, που αποχώρησε από το κόμμα μετά τη διαρροή ηχητικών, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με τον πρωθυπουργό, λέγοντας πως προετοίμαζε βιβλίο για τη διαφθορά.

Ο αρχηγός του PP, Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχόο, κάλεσε για «επανάσταση ευπρέπειας και ελευθερίας», τόσο στους δρόμους όσο και στις κάλπες.

«Κύριε Σάντσεθ, σταματήστε να κρύβεστε και να λέτε ψέματα. Κανείς δεν ψήφισε για αυτή την κατάσταση – ούτε καν οι υποστηρικτές σας», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Σάντσεθ έκανε λόγο για «εκστρατεία παρενόχλησης και εκφοβισμού» εις βάρος του ίδιου και της συζύγου του, τονίζοντας ότι οι αβάσιμες κατηγορίες στοχεύουν στην προσωπική και πολιτική του κατάρρευση.

Πηγή: skai.gr

