Συγχαρητήρια στην Εθνοφρουρά για την «καλή δουλειά» που έκανε έδωσε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social μετά τις σφοδρές αναταραχές που

ξέσπασαν στη διάρκεια διαμαρτυριών κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών στο Λος Άντζελες.

Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ χαρακτηρίζοντάς τον «ανίκανο» και στην δήμαρχο του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας για τον τρόπο που χειρίστηκαν την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Μπράβο από την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες μετά από δύο ημέρες βίας, συγκρούσεων και αναταραχής. Έχουμε έναν ανίκανο Κυβερνήτη (Newscum) και έναν Δήμαρχο (Bass) που, ως συνήθως (δείτε πώς χειρίστηκαν τις πυρκαγιές, και τώρα την ΠΟΛΥ ΑΡΓΗ τους ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ στην καταστροφή. Η ομοσπονδιακή αδειοδότηση ολοκληρώθηκε!), ήταν ανίκανοι να χειριστούν το έργο. Αυτές οι διαμαρτυρίες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, από υποκινητές και συχνά πληρωμένους ταραχοποιούς, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΕΚΤΕΣ. Επίσης, από τώρα και στο εξής, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χρήση ΜΑΣΚΩΝ σε διαμαρτυρίες. Τι έχουν να κρύψουν αυτοί οι άνθρωποι, και γιατί;;; Και πάλι, ευχαριστώ την Εθνοφρουρά για την καλή δουλειά που έκαναν!».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε το Σάββατο την ανάπτυξη 2.000 στρατιωτών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, μετά τις μαζικές διαμαρτυρίες που λαμβάνουν χώρα για δεύτερη ημέρα με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ανέφερε σε δήλωσή του στο X ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «κινείται για να αναλάβει» την Εθνοφρουρά της Καλιφόρνια. Ο Νιούσομ είπε ότι η κινητοποίηση ήταν «σκόπιμα εμπρηστική» και προειδοποίησε ότι «θα κλιμακώσει μόνο τις εντάσεις».

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναλαμβάνει την Εθνοφρουρά της Καλιφόρνια και αναπτύσσει 2.000 στρατιώτες στο Λος Άντζελες — όχι επειδή υπάρχει έλλειψη αστυνομικών, αλλά επειδή θέλουν ένα θέαμα», είπε αργότερα. «Μην τους το δώσετε».

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, κατηγόρησε από την πλευρά της, την Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ότι «σπέρνει τον τρόμο» στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αμερικής.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έγραψε στο X με τη σειρά του ότι το υπουργείο του «κινητοποιεί ΑΜΕΣΩΣ την Εθνοφρουρά για να υποστηρίξει τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου στο Λος Άντζελες».

«Και, εάν η βία συνεχιστεί, θα κινητοποιηθούν επίσης και οι εν ενεργεία πεζοναύτες από το στρατόπεδο Πέντλετον - βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή», πρόσθεσε.

Συλλήψεις και δακρυγόνα

Η πόλη της Καλιφόρνια βίωσε μια δεύτερη ημέρα αναταραχών το Σάββατο, καθώς κάτοικοι μιας κυρίως λατινοαμερικανικής περιοχής συγκρούστηκαν με ομοσπονδιακούς πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Δακρυγόνα και γκλομπ χρησιμοποιήθηκαν για να διαλύσουν τα πλήθη στην περιοχή Paramount.

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες Σάββατο επειδή αντιτάχθηκαν σε μέλη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) η οποία εδώ και εβδομάδες σαρώνει τις ΗΠΑ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο επιχείρησης που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Έως και 118 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες αυτή την εβδομάδα από ομοσπονδιακούς πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων 44 την Παρασκευή. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, καταδίκασε τις εφόδους ως «σκληρές».

Downtown Los Angeles pic.twitter.com/dPg1IJB5wK — Ismail Jr Kakembo (@kakembo11) June 8, 2025

Μερικοί διαδηλωτές συνέχισαν να συγκεντρώνονται στο κέντρο του Λος Άντζελες αργά το Σάββατο, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της αστυνομίας να διαλυθούν ή να διακινδυνεύσουν να συλληφθούν. Τα μεσάνυχτα, η Κεντρική Διεύθυνση της Αστυνομίας του Λος Άντζελες δήλωσε στο X ότι πολλά άτομα επανεισήχθησαν «στην περιοχή της παράνομης συγκέντρωσης» στην Αλαμέντα κοντά σε ένα κέντρο κράτησης μεταναστών και έχουν συλληφθεί. Αυτά τα άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία, θα «συλληφθούν και θα κρατηθούν».

Όλα ξεκίνησαν όταν στελέχη της ICE συγκεντρώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο προάστιο Paramount, κοντά σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Home Depot, όπου συνήθως ανειδίκευτοι εργάτες αναζητούν μεροκάματο προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Δεν είναι σαφές αν οι πράκτορες της ICE ετοιμάζονταν να συλλάβουν παράτυπους μετανάστες ή συγκεντρώθηκαν εκεί για να προετοιμάσουν κάποια επιχείρηση.

Όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία τους, προκλήθηκε ένταση και το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι ανέπτυξε αστυνομικούς για την αποκατάσταση της τάξης. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς και επιχείρησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση λεωφορείου από την περιοχή. Αστυνομικοί απώθησαν το συγκεντρωμένο πλήθος με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

🇺🇸 | More riots sparked by illegal immigrants and Antifa terrorists in Los Angeles as the U.S. military is deployed in the region. https://t.co/tFRYwenYbH pic.twitter.com/njQZUKCYFt — ʜᴇʀQʟᴇs ᴇɴɢʟɪsʜ (@Herqles_eng) June 8, 2025

Λίγες ώρες αργότερα, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι συντρίμμια και αναποδογυρισμένα καροτσάκια αγορών, όπως φαίνεται σε πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία ανέφεραν επίσης ότι ορισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε μια αμερικανική σημαία. Οι σερίφηδες της κομητείας του Λος Άντζελες έκανα χρήση κρότου-λάμψης και δακρυγόνων καθώς προσπαθούσαν να απομακρύνουν τους διαδηλωτές.

Διαδηλωτές λένε ότι υπάρχουν μετανάστες κλειδωμένοι μέσα σε τοπικές επιχειρήσεις που φοβούνται να βγουν έξω.

Ο πληθυσμός του Paramount είναι πάνω από 80% ισπανόφωνοι.

Οι εντάσεις αυτή την εβδομάδα ξεκίνησαν την Παρασκευή, όταν διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αξιωματούχους των υπηρεσιών επιβολής του νόμου που διεξήγαγαν εφόδους για μετανάστες σε πολλά σημεία στο κέντρο της πόλης. Το Σάββατο, οι αμερικανικές αρχές μετανάστευσης επέκτειναν την επιβολή του νόμου στο Paramount.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, κατηγόρησε το βράδυ του Σαββάτου τους Δημοκρατικούς ηγέτες της Καλιφόρνια ότι «παραιτήθηκαν πλήρως από την ευθύνη τους να προστατεύσουν τους πολίτες τους».

«Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πολιτική μηδενικής ανοχής για την εγκληματική συμπεριφορά και τη βία, ειδικά όταν αυτή η βία στοχεύει αστυνομικούς που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, ανακοινώνοντας ότι ο Τραμπ υπέγραψε ένα υπόμνημα αργά το Σάββατο το βράδυ που διέταζε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς.

Το υπόμνημα υποστηρίζει ότι οι διαδηλώσεις εμπόδισαν την «εκτέλεση των νόμων» και ως εκ τούτου «συνιστούν μια μορφή εξέγερσης κατά της εξουσίας της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών». Ο Τραμπ, σύμφωνα με το υπόμνημα, ομοσπονδιοποίησε τα στρατεύματα της εθνοφρουράς της πολιτείας.

Πηγή: skai.gr

