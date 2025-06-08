Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κολομβία, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές.
Ο ισχυρότατος σεισμός είχε εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός σε πολύ μεγάλη ακτίνα. Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται πολύ κοντά στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, η οποία έχει πληθυσμό σχεδόν 8 εκατομμύρια κατοίκους.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο σεισμός έγινε αισθητός σε ακτίνα 700 χιλιομέτρων, επηρεάζοντας 27 εκατομμύρια ανθρώπους.
Αναφορές για ζημιές στην πρωτεύουσα δεν υπάρχουν ακόμη, ωστόσο καταγράφηκαν ζημιές σε κτίρια στην περιοχή της Santa Cecilia.
Damage reported in Santa Cecilia after the M6.3 earthquake hit Colombia...pic.twitter.com/mr714bdIyY— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 8, 2025
Εικόνες από την πρωτεύουσα Μπογκοτά, δείχνουν τους κατοίκους σε κατάσταση σοκ να έχουν βγει από τις κατοικίες και τις εργασίες τους στον δρόμο, και να περιμένουν ενημέρωση και βοήθεια από τις αρχές.
🇨🇴#COLOMBIA 🔴#URGENTE | En Bogotá, evacuaron los edificios tras el #sismo de magnitud 6.5. #earthquake #Temblor #Terremoto pic.twitter.com/DpUh9Jo3b2— Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) June 8, 2025
🇨🇴#COLOMBIA 🔴#URGENTE | Así se percibió el #sismo de magnitud 6.5.#earthquake #Temblor #Terremoto pic.twitter.com/OFXkC8FT3x— Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) June 8, 2025
🚨🇨🇴 6.3 magnitude earthquake strikes Colombia— Sputnik India (@Sputnik_India) June 8, 2025
कोलंबिया में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 6.3 रही तीव्रता pic.twitter.com/o3cZeIqC5t
The earthquake that hit Colombia was strongly felt at the Basilica of Our Lady of the Rosary in Chiquinquirá, Boyacá, during the Eucharist. https://t.co/LI1YGByeRR pic.twitter.com/UlwpJMEfB9— CAIN66X92 (@XTechPulse) June 8, 2025
