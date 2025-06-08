Λογαριασμός
Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Κολομβία: Στους δρόμους οι κάτοικοι της πρωτεύουσας Μπογκοτά - Ζημιές στη Santa Cecilia

Το εστιοκό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 10 χιλιόμετρα - Η ισχυρότατη σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε ακτίνα 700 χιλιομέτρων

UPDATE: 17:42
Σεισμός στην Κολομβία

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κολομβία, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές.

Ο ισχυρότατος σεισμός είχε εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός σε πολύ μεγάλη ακτίνα. Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται πολύ κοντά στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, η οποία έχει πληθυσμό σχεδόν 8 εκατομμύρια κατοίκους.

Κολομβία

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο σεισμός έγινε αισθητός σε ακτίνα 700 χιλιομέτρων, επηρεάζοντας 27 εκατομμύρια ανθρώπους.

Αναφορές για ζημιές στην πρωτεύουσα δεν υπάρχουν ακόμη, ωστόσο καταγράφηκαν ζημιές σε κτίρια στην περιοχή της Santa Cecilia.

Δείτε βίντεο: 

Εικόνες από την πρωτεύουσα Μπογκοτά, δείχνουν τους κατοίκους σε κατάσταση σοκ να έχουν βγει από τις κατοικίες και τις εργασίες τους στον δρόμο, και να περιμένουν ενημέρωση και βοήθεια από τις αρχές.

Δείτε βίντεο: 

Ακολουθεί βίντεο από τη στιγμή του σεισμού: 

Δείτε βίντεο από λειτουργία τη στιγμή που εκδηλώνεται ο σεισμός

TAGS: Κολομβία Σεισμός
