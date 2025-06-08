Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς για την καταστολή των διαμαρτυριών κατά της μετανάστευσης στο Λος Άντζελες το Σάββατο σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας επικεφαλής της κυβέρνησης των ΗΠΑ χρησιμοποιεί τέτοια εξουσία από τις ταραχές του 1992 στο Λος Άντζελες, ως αντίδραση στην αθώωση τεσσάρων λευκών αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό του μαύρου οδηγού Ρόντνεϊ Κινγκ.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, χιλιάδες τραυματίστηκαν και χιλιάδες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αρκετών ημερών ταραχών στο Λος Άντζελες εκείνη την εποχή. Οι ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία εκτιμήθηκαν σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σε μια από τις χειρότερες εμφύλιες ταραχές στην ιστορία των ΗΠΑ.

Άλλες ομοσπονδιακές κινητοποιήσεις της Εθνοφρουράς από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγιναν για να υποστηρίξουν την επιβολή της επέκτασης των πολιτικών δικαιωμάτων και να διασφαλίσουν τη δημόσια τάξη κατά την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων στο Κεντρικό Λύκειο στο Λιτλ Ροκ του Αρκάνσας το 1957, στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή το 1962, στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα και στα δημόσια σχολεία της Αλαμπάμα το 1963, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Εθνοφρουράς.

Οι μονάδες της Φρουράς τέθηκαν επίσης υπό ομοσπονδιακό έλεγχο για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης κατά τη διάρκεια των ταραχών στο Ντιτρόιτ το 1967, σε απάντηση στη δολοφονία του εμβληματικού ακτιβιστή για τα πολιτικά δικαιώματα Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ το 1968 και στην απεργία των ταχυδρομείων της Νέας Υόρκης το 1970, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Εθνοφρουράς.

Η προεδρική κινητοποίηση των πολιτειακών πολιτοφυλακών εγκρίθηκε για πρώτη φορά από το Κογκρέσο το 1792, στην περίπτωση αυτή για να βοηθήσει στην απόκρουση ξένων εισβολών και στην καταστολή των εγχώριων εξεγέρσεων, αναφέρει ο ιστότοπος.

Η μεγαλύτερη ομοσπονδιοποίηση των πολιτειακών πολιτοφυλακών έγινε από τον Πρόεδρο Αβραάμ Λίνκολν, όταν κάλεσε 75.000 στρατιώτες για να πολεμήσουν τη Συνομοσπονδία και αργότερα να υποστηρίξουν την Ανασυγκρότηση.

