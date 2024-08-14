Φρικτό θάνατο από τα χέρια της ίδιας του της μητέρας, βρήκε ένας 6χρονος στο Όκλαντ των ΗΠΑ, καθώς μαζί με τον σύντροφό της τον έστησαν στον τοίχο και τον πυροβόλησαν με αεροβόλο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, ο 6χρονος Τζιοβάνι Τζένινγκς κακοποιούνταν συχνά μπροστά στα ίδια τα αδέλφια του ενώ η τελευταία πράξη του δράματος έγινε στις 30 Ιουλίου οπότε και υπέκυψε από τα φρικτά βασανιστήρια.

Η 25χρονη Ελάινα Ρόουζ Τζένινγκς και ο 32χρονος Ντάνιελ Τζον Τζιατσίνα κατηγορούνται για τη δολοφονία του 6χρονου ο οποίος βρέθηκε αναίσθητος στις 30 Ιουλίου με πληγές σε όλο του το κορμί.

Σημειώνεται ότι η 25χρονη και ο 32χρονος είχαν βάλει, μάλιστα, και κάμερα για να παρακολουθούν την «κακή συμπεριφορά» του 6χρονου ακόμα και όταν αυτή αφορούσε την ανάγκη του να πάει στην τουαλέτα ή να πιεί νερό.

Τι αποκάλυψε η έρευνα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το 6χρονο αγόρι έπεφτε συχνά θύμα ξυλοδαρμού από τοζευγάρι. «Διαπιστώσαμε ότι ο Τζιαντσίνι σε αρκετές περιπτώσεις ξυλοκοπούσε τον 6χρονο. Αν και αυτή η κακοποίηση ορισμένες φορές γινόταν ενώ απουσίαζε η μητέρα του παιδιού, όλα ήταν σε γνώση της.», είπε ο εισαγγελέας.

Η 25χρονη Ελίνα Τζένιγκς που σκότωσε τον γιο της με τον εραστή της

Ο 33χρονος Ντάνιελ Γκιατσίνα, κατηγορείται ότι κόλλησε στον τοίχο τον μικρό και τον πυροβολούσαν με τη μητέρα του

Στη συνέχεια ο ίδιος προσθέτει ότι «Η μητέρα όχι μόνο τα γνώριζε όλα αυτά, αλλά και τα ενέκρινε καθώς ορισμένες φορές ενθάρρυνε τον 32χρονο σύντροφο της να κακοποιεί το αγόρι.» Όπως είπε ο εισαγγελέας, ο 32χρονος κάποια στιγμή κάρφωσε στον τοίχο τον μικρό Τζιοβάνι από τα ρούχα και έστειλε μια φωτογραφία στη σύντροφό του για να γελάσουν με το θέαμα.

Από τη νεκροψία-νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι το αγόρι έφερε τραύματα στο κρανίο, τα χείλη, μέσα στο στόμα, τα μάγουλα, το μέτωπο, τους ώμους, τα δάχτυλα, τους μηρούς, αλλά ακόμη και τα γόνατα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.