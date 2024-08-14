Αυστραλία: 10χρονη δολοφονήθηκε από τη μητέρα της με πολλαπλές μαχαιριές

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η δολοφονία μιας 10χρονης από τη μητέρα της το βράδυ της Τρίτης, με το άψυχο σώμα της μικρής να εντοπίζεται από τον πατέρα της.



Το φερόμενο θύμα ταυτοποιήθηκε ως Σόφι Γουάνγκ, 10 ετών. Η αστυνομία του Κουίνσλαντ ανέφερε ότι στη μητέρα του κοριτσιού - που ονομάζεται Γιντζίνγκ Σου, 46 ετών – απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Τρίτη το βράδυ για τη φερόμενη δολοφονία της Σόφι.



Το κορίτσι φέρεται να έχει υποστεί πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σπίτι της, συμπεριλαμβανομένου ενός τραύματος στο λαιμό της.



«Χθες, η αστυνομία κλήθηκε σε μια κατοικία στην Καράρα στη Χρυσή Ακτή, μετά από αναφορά ότι το κορίτσι ανακαλύφθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον πατέρα της», δήλωσε ο ντετέκτιβ Κεντ Έλις σε συνέντευξη Τύπου.



«Παρά τις σκληρές προσπάθειες του πατέρα της και της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης, το νεαρό κορίτσι διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρή. Άμεσα ξεκίνησε έρευνα και ως αποτέλεσμα, η μητέρα του παιδιού συνελήφθη για ανθρωποκτονία».

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας περίπου στις 6 το απόγευμα της Τρίτης και βρήκαν μια «εξαιρετικά οδυνηρή σκηνή», είπε ο ντετέκτιβ Έλις.



«Στην 15χρονη καριέρα μου ως ντετέκτιβ, είναι μια από τις πιο σοκαριστικές σκηνές που έχω δει», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η μητέρα του κοριτσιού βρέθηκε αργότερα σε έναν κοντινό δρόμο περίπου στις 22.25 και συνελήφθη πριν της απαγγελθούν κατηγορίες.



«Κατανοούμε ότι αυτό θα προκαλέσει ανησυχία στην κοινότητα, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια της κοινότητας αυτή τη στιγμή» διευκρίνισε ο ντετέκτιβ Έλις.

Σοκαρισμένοι κάτοικοι της αυστραλιανής κοινότητας αναφέρθηκαν στο τραγικό περιστατικό στο Facebook το βράδυ της Τρίτης. «Μένω στο δρόμο και είμαι σε απόλυτο σοκ, η καρδιά μου είναι σε αυτή την οικογένεια, δεν μπορώ να φανταστώ τι πρέπει να νιώθουν. Αναπαύσου εν Ειρήνη αγγελούδι», ανέφερε χαρακτηριστικά μια γυναίκα.

The mother of Sophie Wang has been charged with murder after the 10-year-old was found dead at a Gold Coast home on Tuesday night with her throat allegedly slit: https://t.co/2qDkYewQrZ pic.twitter.com/vrUf0Tm3Ev — The Australian (@australian) August 14, 2024

Πηγή: skai.gr

