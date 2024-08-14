Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός, ο Φουμίο Κισίντα, 67 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματός του τον επόμενο μήνα, γεγονός που συνεπάγεται το τέλος της θητείας του στο αξίωμα.

«Το πρώτο και πιο προφανές βήμα για να δείξουμε ότι το ΦΔΚ αλλάζει είναι να αποσυρθώ. Δεν θα είμαι υποψήφιος στην προσεχή εκλογική διαδικασία για την προεδρία» του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, συνόψισε ο κ. Κισίντα κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ), κυρίαρχο στην ιαπωνική πολιτική σκηνή για δεκαετίες, στην εξουσία σχεδόν αδιαλείπτως από το 1945, θα διεξαγάγει ενδοπαραταξιακή διαδικασία για να εκλεγεί νέος ηγέτης του τον Σεπτέμβριο.

Ο κ. Κισίντα, στην προεδρία του ΦΔΚ τον Οκτώβριο του 2021, είδε τη δημοτικότητά του να κατακρημνίζεται εξαιτίας της ανόδου των τιμών, που πλήττει σκληρά τα νοικοκυριά, και σειράς πολιτικοοικονομικών σκανδάλων στην παράταξή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.