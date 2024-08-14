Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι έχει συλλάβει πάνω από 1.000 ανθρώπους που φέρονται να ενεπλάκησαν στις ταραχές οι οποίες σάρωσαν το Ηνωμένο Βασίλειο τις δυο τελευταίες εβδομάδες.

«Δυνάμεις της αστυνομίας σ’ όλη τη χώρα έχουν πλέον κάνει πάνω από 1.000 συλλήψεις που συνδέονται με τις πρόσφατες βίαιες ταραχές», ενημέρωσε μέσω X το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών της Αστυνομίας (National Police Chief’s Council, NPCC).

Σε βάρος των 575 εξ αυτών απαγγέλθηκαν κατηγορίες και έχουν αρχίσει αλλεπάλληλες δίκες φερόμενων ως ταραχοποιών.

Τα επεισόδια, τα σοβαρότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2011, ξέσπασαν σε δεκάδες πόλεις και χωριά της Αγγλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, με έναυσμα επίθεση με μαχαίρι η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρία κορίτσια την 29η Ιουλίου.

Η φημολογία για τον ύποπτο —που παρουσιάστηκε αρχικά, ψευδώς, ως μουσουλμάνος αιτών άσυλο— γνώρισε ευρεία διάδοση μετά τη διασπορά της από την άκρα δεξιά σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας έκρηξη ξενοφοβικής και ρατσιστικής βίας στους δρόμους, ήδη από την επομένη της επίθεσης. Πολλά πρόσωπα εξάλλου συνελήφθησαν εξαιτίας αναρτήσεων με απροκάλυπτο λόγο μίσους σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η βρετανική δικαιοσύνη δικάζει τον έναν κατηγορούμενο πίσω από τον άλλο κι επιβάλλει βαριές ποινές, ενώ η κατάσταση μοιάζει να έχει ηρεμήσει κάπως από το σαββατοκύριακο, αφού η κυβέρνηση διεμήνυσε πως οι ταραχοποιοί θα τιμωρούνται αυστηρά.

Ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι δικάστηκαν χθες ήταν έφηβη 13 ετών, η οποία ομολόγησε πως έκανε απειλές για χρήση βίας μπροστά σε εστία αιτούντων άσυλο στο Άλντερσοτ (νότια).

Άλλος κατηγορούμενος, ο Τζον Χάνι, ομολόγησε πως ήταν συνεργός σε επίθεση εναντίον αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν τρεις Ρουμάνοι, πως επιτέθηκε εναντίον αστυνομικών κατά τη διάρκεια ταραχών στη Χολ (βορειοανατολική Αγγλία) και πως διέπραξε κλοπή, καθώς συμμετείχε σε λεηλασίες καταστημάτων.

