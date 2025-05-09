Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για να φέρουν στη χώρα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας την πρώτη ομάδα λευκών Νοτιοαφρικανών, οι οποίοι ανήκουν στη μειονότητα των Αφρικάνερ, τους οποίους κατέταξαν στην κατηγορία των προσφύγων, αναφέρουν σήμερα οι New York Times.

Επιπλέον, πρόσφατα σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς τη Νότια Αφρική και ότι θα διευκολύνει την ιθαγένεια για κάθε Νοτιοαφρικανό αγρότη που επιθυμεί να μεταναστεύσει στις ΗΠΑ.

Ο ΝτόναλντΤραμπ εξέδωσε στις 7 Φεβρουαρίου εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να επανεγκαταστήσουν Αφρικάνερ πρόσφυγες, απόγονους των πρώτων Ολλανδών αποίκων, οι οποίοι είναι «θύματα άδικων φυλετικών διακρίσεων».

Ο Τραμπ εξέδωσε το εν λόγω διάταγμα αφού προηγουμένως είχε αναστείλει κάθε υποδοχή προσφύγων - χιλιάδων Αφγανών, Κονγκολέζων και άλλων που προσπαθούν να διαφύγουν από συγκρούσεις - επικαλούμενος ανησυχίες ως προς την ασφάλεια και τα κόστη.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ σχεδιάζει να στείλει αξιωματούχους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον, στη Βιρτζίνια, για μια τελετή που θα σηματοδοτήσει την άφιξη των πρώτωνΑφρικάνερ, αναφέρουν οι NYT, επικαλούμενοι ένα υπόμνημα του υπουργείου Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση σχεδίαζε αρχικά να υποδεχθεί τους Αφρικάνερ τη Δευτέρα, όμως αξιωματούχοι επεσήμαναν ότι τα σχέδια παραμένουν ρευστά και θα εξαρτηθούν από την επιμελητειακή διαχείριση της πτήσης, αλλά και τη διαχείριση των προσώπων της ομάδας, προστίθεται στο ρεπορτάζ.

Το νοτιοαφρικανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε το Φεβρουάριο ότι το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ «στερείται ακρίβειας ως προς τα γεγονότα και δεν αναγνωρίζει τη βαθιά και οδυνηρή ιστορία αποικιοκρατίας και απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής».

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.