Οι ΗΠΑ διακόπτουν κάθε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς τη Νότια Αφρική, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Για να πάμε ένα βήμα παραπέρα, κάθε αγρότης (με οικογένεια!) από τη Νότια Αφρική, που επιδιώκει να φύγει από αυτή τη χώρα για λόγους ασφαλείας, θα προσκαλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με ταχεία οδό προς την Ιθαγένεια», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο ίδιος τόνισε ότι αυτή η διαδικασία ξεκινά αμέσως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.