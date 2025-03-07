Λογαριασμός
Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ διακόπτουν κάθε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς τη Νότια Αφρική

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ είπε ότι ταυτόχρονα θα διευκολύνει την ιθαγένεια για κάθε Νοτιοαφρικανό αγρότη που επιθυμεί να μεταναστεύσει στις ΗΠΑ  

Ν. Αφρική

Οι ΗΠΑ διακόπτουν κάθε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς τη Νότια Αφρική, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Για να πάμε ένα βήμα παραπέρα, κάθε αγρότης (με οικογένεια!) από τη Νότια Αφρική, που επιδιώκει να φύγει από αυτή τη χώρα για λόγους ασφαλείας, θα προσκαλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με ταχεία οδό προς την Ιθαγένεια», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο ίδιος τόνισε ότι αυτή η διαδικασία ξεκινά αμέσως.

