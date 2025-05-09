Ομιλία Πούτιν στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση: «Η αλήθεια και το δίκαιο είναι με το μέρος μας»

Με το μήνυμα ότι «η αλήθεια και το δίκαιο είναι με το μέρος μας» ξεκίνησε την ομιλία του στην κόκκινη πλατεία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης, την 80ή επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

Ο Πούτιν σημείωσε ότι «θα θυμόμαστε πάντα τη συμβολή των συμμάχων μας στη νίκη στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Πούτιν συνεχάρη τους συμμετέχοντες στην παρέλαση για την 80ή επέτειο της νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο. «Αγαπητοί πολίτες της Ρωσίας. Αγαπητοί βετεράνοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Σύντροφοι στρατιώτες και ναύτες. Λοχίες και υπαξιωματικοί. Σημαιοφόροι και αξιωματικοί. Σύντροφοι αξιωματικοί, στρατηγοί και ναύαρχοι. Σας συγχαίρω για την 80ή επέτειο της Νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο», είπε ο Πούτιν, απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες στην παρέλαση.

«Οι Ρώσοι γιορτάζουν την Ημέρα της Νίκης ως τη πιο σημαντική γιορτή», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Κρατάμε πιστά τη μνήμη αυτών των ιστορικών, θριαμβευτικών γεγονότων και ως κληρονόμοι των νικητών γιορτάζουμε την 9η Μαΐου ως την πιο σημαντική για τη χώρα, για ολόκληρο το έθνος, για κάθε οικογένεια, για τον καθένα μας», τόνισε.

Οι εκπρόσωποι διαφορετικών εθνικοτήτων που συνέτριψαν τον ναζισμό θα παραμείνουν για πάντα στην ιστορία ως Ρώσοι στρατιώτες, πρόσθεσε ο Πούτιν. Ακόμη, αναφέρθηκε στην «τεράστια συμβολή» των πολεμιστών της Κεντρικής Ασίας και του Κεντρικών Ασιατών και της Υπερκαυκασίας στη νίκη στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος ύστερα κήρυξε να τιμηθεί η μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου με ενός λεπτού σιγή.

«Η Ρωσία θα στηριχθεί στην ενότητά της στην επίτευξη στρατηγικών στόχων», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Ακόμη, ο Πούτιν υποστήριξε ότι «όλη η Ρωσία και ο λαός της υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση» (έτσι αποκαλεί η Μόσχα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία). «Η αλήθεια και το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Όλη η χώρα, η κοινωνία, ο λαός στηρίζουν τους συμμετέχοντες στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Είμαστε υπερήφανοι για το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους.», δήλωσε χαακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η ομιλία του Ρώσου προέδρου διήρκησε περίπου 10 λεπτά.

Πηγή: skai.gr

