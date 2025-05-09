Μαθητές ρωτούν τους δασκάλους πώς να στραγγαλίσουν την σύντροφό τους κατά τη διάρκεια του σεξ με ασφάλεια, αποκαλύπτει μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση, ενώ επισημαίνει πως τα στοιχεία δείχνουν ανησυχητική αύξηση των περιπτώσεων πρόκλησης ασφυξίας.

Η Μπέρνι Ράιαν, διευθύνει το φιλανθρωπικό ίδρυμα Institute for Addressing Strangulation που ιδρύθηκε το 2022.

«Είναι η απόλυτη μορφή ελέγχου», λέει στο Sky News, εξηγώντας πως οι δράστες και τα θύματα είναι όλο και πιο νέα σε ηλικία και η ερωτική ασφυξία είναι διαδεδομένη λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Ακούμε πολλούς παρόχους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, εκπαιδευτικούς να λένε ότι το ακούνε στα σχολεία. Γνωρίζουμε ότι οι δάσκαλοι έχουν ερωτηθεί, για τι 'πώς μπορώ να διδάξω κάποιον να στραγγαλίζει με ασφάλεια;'. Το μήνυμά μας είναι ότι δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος στραγγαλισμού - η ανατομία είναι ανατομία. Η μείωση του οξυγόνου στον εγκέφαλο ή της ροής του αίματος θα έχει τις ίδιες συνέπειες, ανεξάρτητα από το πλαίσιο», αναφέρει η Ράιαν.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η βίαιη πορνογραφία που δείχνει γυναίκες να στραγγαλίζονται είναι πολύ διαδεδομένη και παρουσιάζεται ως μια «φυσιολογική συμπεριφορά» στο σεξ.

Όπως επισημαίνει η οργάνωση, ο στραγγαλισμός είναι μια βίαιη πράξη που διαπράττεται συχνά σε κακοποιητικές σχέσεις και είναι η δεύτερη πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιούν οι άνδρες για να σκοτώσουν γυναίκες. Η πρώτη είναι η επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το 2024 υπήρξε σχεδόν 50% αύξηση των περιστατικών μη θανατηφόρου στραγγαλισμού και ασφυξίας - σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

