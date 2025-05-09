Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσαν την Πέμπτη μια περιορισμένη διμερή εμπορική συμφωνία, η οποία μειώνει ορισμένους δασμούς σε αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα, αλλά διατηρεί βασικά εμπόδια, όπως τον δασμό 10% στις βρετανικές εξαγωγές στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία, την οποία οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν «ιστορική» και «σημαντική πρόοδο», μειώνει σημαντικά τους αμερικανικούς δασμούς στα βρετανικά αυτοκίνητα – από 27,5% σε 10% – για ποσότητα έως 100.000 οχημάτων ετησίως, ενώ μηδενίζει τους δασμούς στον βρετανικό χάλυβα και μειώνει τους αντίστοιχους βρετανικούς στον αμερικανικό αιθανόλη.

Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί τους φραγμούς στην εισαγωγή αμερικανικού βοείου κρέατος που έχει παραχθεί με αυξητικές ορμόνες, σεβόμενο τη δέσμευση της κυβέρνησης Στάρμερ για τη μη υποβάθμιση των διατροφικών προτύπων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι η συμφωνία θα ενισχύσει σημαντικά τις αμερικανικές εξαγωγές, δημιουργώντας ετήσιες δυνατότητες ύψους 5 δισ. δολαρίων, ενώ αναμένονται επιπλέον έσοδα από δασμούς ύψους 6 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, το Λονδίνο ελπίζει ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε βαθύτερη εμπορική ολοκλήρωση με τις ΗΠΑ, ειδικά στον ψηφιακό τομέα.

Ο Τραμπ, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν αποτελεί πρότυπο για άλλες εμπορικές διαπραγματεύσεις. Τόνισε μάλιστα ότι χώρες με μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα έναντι των ΗΠΑ ίσως αντιμετωπίσουν «πολύ υψηλότερους» τελικούς δασμούς.

Παραμένουν ανοιχτά ζητήματα

Παρά τις διακηρύξεις επιτυχίας, η British-American Business εξέφρασε απογοήτευση για τη διατήρηση του δασμού 10% στα βρετανικά προϊόντα, μεταξύ αυτών και τα αυτοκίνητα, τονίζοντας ότι αυτό επιβαρύνει τις εξαγωγικές προοπτικές της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η αμερικανική γεωργία φαίνεται να βγαίνει ωφελημένη, αποκτώντας για πρώτη φορά αδασμολόγητη πρόσβαση για 13.000 τόνους βοείου κρέατος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η συμφωνία ήρθε σχεδόν την ίδια ώρα που πριν από 80 χρόνια ολοκληρώθηκε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη. «Μια ιστορική ημέρα που τιμά την ενότητα και το κοινό συμφέρον», σχολίασε ο Κιρ Στάρμερ.

Παρά τη συμφωνία, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως η ψηφιακή φορολόγηση, η φαρμακευτική αλυσίδα εφοδιασμού και οι αμερικανικές απειλές για νέους δασμούς στις εισαγωγές κινηματογραφικών παραγωγών.

Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει δεκάδες ακόμη συμφωνίες τις επόμενες εβδομάδες, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο ξεκινούν κρίσιμες συνομιλίες με την Κίνα για τη μείωση των δασμών που ξεπερνούν το 125% εκατέρωθεν.

