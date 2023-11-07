Γνωστός ερευνητής-δημοσιογράφος στην Τουρκία αφέθηκε σήμερα ελεύθερος, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του βάσει ενός αμφιλεγόμενου νέου νόμου περί "παραπληροφόρησης", έπειτα από άρθρο του για τη διαφθορά στο δικαστικό σώμα.

Ο Τόλγκα Σαρντάν, 55 ετών, συνελήφθη και του απαγγέλθηκε κατηγορία την περασμένη Τετάρτη μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου στον ανεξάρτητο ειδησεογραφικό ιστότοπο T24.

Το άρθρό του αναφερόταν σε έκθεση που φέρεται να παρουσίασε στην προεδρία η υπηρεσία πληροφοριών MIT για τη διαφθορά στο τουρκικό δικαστικό σύστημα.

Η προεδρία αρνήθηκε την ύπαρξη μιας τέτοιας έκθεσης, αμέσως μετά τη σύλληψη του δημοσιογράφου.

Ο πρόσφατος νόμος για την "παραπληροφόρηση" απειλεί τους δημοσιογράφους και τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με ποινές φυλάκισης έως και τρία έτη.

Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε πέρυσι με τη βοήθεια του κυβερνώντος κόμματος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενισχύοντας κατά συνέπεια την επιρροή της κυβέρνησης σε ειδησεογραφικούς ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σήμερα, δικαστήριο απελευθέρωσε τον Σαρντάν υπό τον όρο να μη φύγει από τη χώρα εν αναμονή της δίκης του, σύμφωνα με το T24.

"Επιμένω σε αυτό που έγραψα", δήλωσε ο δημοσιογράφος βγαίνοντας από τη φυλακή. "Το μόνο που έκανα είναι να προσπαθώ να ενημερώσω τον κόσμο".

Η Τουρκία κατατάσσεται στην 165η θέση σε σύνολο 180 χωρών στην Παγκόσμια κατάταξη της ελευθερίας του Τύπου 2023 των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.