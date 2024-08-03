Λεπτομέρειες για το πώς δολοφονήθηκε ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η Telegraph.

Όπως επισημαίνει, η Μοσάντ, η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, προσέλαβε ιρανούς πράκτορες ασφαλείας για να τοποθετήσουν εκρηκτικά σε τρία ξεχωριστά δωμάτια ενός κτιρίου όπου διέμενε ο ηγέτης της Χαμάς.

Όπως επισημαίνει, το αρχικό σχέδιο ήταν να δολοφονηθεί ο Ισμαήλ Χανίγια τον περασμένο Μάιο, όταν παρευρέθηκε στην κηδεία του Εμπραχίμ Ραϊσι, πρώην προέδρου του Ιράν. Ωστόσο, η επιχείρηση δεν προχώρησε λόγω του πλήθους κόσμου που βρισκόταν τότε μέσα στο κτίριο και της μεγάλης πιθανότητας αποτυχίας της, δήλωσαν στην Telegraph δύο Ιρανοί αξιωματούχοι.

Αντίθετα, οι δύο πράκτορες τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τρία δωμάτια του ξενώνα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στη βόρεια Τεχεράνη, όπου θα μπορούσε να μείνει ο Χανίγια.

Οι πράκτορες εθεάθησαν να κινούνται κρυφά καθώς έμπαιναν και έβγαιναν σε πολλά δωμάτια μέσα σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με τους αξιωματούχους που έχουν πλάνα από το CCTV του κτιρίου.

Οι δράστες στη συνέχεια λέγεται ότι έφυγαν κρυφά από τη χώρα, αλλά είχαν μια πηγή ακόμα στο Ιράν. Στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης, πυροδότησαν τα εκρηκτικά από το εξωτερικό στο δωμάτιο όπου διέμενε ο Χανίγια με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

«Είναι πλέον σίγουροι ότι η Μοσάντ προσέλαβε πράκτορες από τη μονάδα προστασίας Ansar al-Mahdi», δήλωσε στην Telegraph από την Τεχεράνη αξιωματούχος του IRGC.

Είπε: «Μετά από περαιτέρω έρευνα, ανακάλυψαν πρόσθετους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε δύο άλλα δωμάτια».

Ένας δεύτερος αξιωματούχος των επίλεκτων στρατιωτικών δυνάμεων του IRGC είπε στην Telegraph: «Αυτό είναι ταπείνωση για το Ιράν και τεράστια παραβίαση της ασφάλειας».

Ο αξιωματούχος είπε ότι έχει συσταθεί μια ομάδα εργασίας για να βρει ιδέες για να παρουσιάσει τη δολοφονία ως μη παραβίαση της ασφάλειας.

«Είναι ακόμα ένα ερώτημα για όλους το πώς συνέβη, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρέπει να υπάρχει κάτι πιο ψηλά στην ιεραρχία για το οποίο κανείς δεν ξέρει», πρόσθεσε.

Ο Esmail Qaani, ο διοικητής της δύναμης Quds του IRGC, έχει καλέσει ανθρώπους να απολυθούν, να συλληφθούν και πιθανώς να εκτελεστούν, είπε. «Η παραβίαση έχει ταπεινώσει τους πάντες».

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το Ιράν έχει προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ανώτερους αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους και εργαζόμενους σε στρατιωτικό ξενώνα στην Τεχεράνη.

Πηγή: skai.gr

