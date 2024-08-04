DW: Ένα ακόμη 24ωρο βίας στη γειτονιά του Ισραήλ

Αμείωτη παραμένει η ένταση σε όλα τα μέτωπα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στο βόρειο Ισραήλ, στη Δυτική Όχθη και στον νότιο Λίβανο, ενώ παράλληλα ο ισραηλινός κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή εν αναμονή ενδεχόμενης επίθεσης του Ιράν και των περιφερειακών του συμμάχων. Όλα αυτά μετά την δολοφονία στην Τεχεράνη του ηγέτη του πολιτικού σκέλους της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, και του υπ’αριθμόν δύο στελέχους της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, στη Βηρυτό.



Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τουλάχιστον 15 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα όταν το Ισραήλ βομβάρδισε στην Πόλη της Γάζας κτηριακό συγκρότημα, που παλαιότερα χρησίμευε ως σχολείο και, όπως αναφέρουν παλαιστινιακές πηγές, φιλοξενούνταν εκεί εκτοπισμένοι άμαχοι. Ο ισραηλινός στρατός με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το κτήριο αποτελούσε κρησφύγετο ενόπλων και χρησίμευε ως τόπος παρασκευής και αποθήκευσης οπλισμού της Χαμάς. Παράλληλα, το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA μεταδίδει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, το Ισραήλ βομβάρδισε τρεις συνοικίες της Πόλης της Γάζας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε Παλαιστίνιοι και να τραυματιστούν δεκάδες.

Οδομαχίες, αλλά και πυραυλικές επιθέσεις

Στην Δυτική Όχθη η ισραηλινή αεροπορία έπληξε χθες το απόγευμα δύο ομάδες ενόπλων Παλαιστινίων στα περίχωρα της πόλης Τουλκάρεμ. Η Ισλαμική Τζιχάντ και η Χαμάς ανακοίνωσαν ότι κατά την διάρκεια των δύο ισραηλινών επιχειρήσεων σκοτώθηκαν ένοπλα στελέχη τους. Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι επρόκειτο για δύο ομάδες ενόπλων Παλαιστινίων, που αποτελούνταν συνολικά από 15 άτομα και κατευθύνονταν σε ισραηλινές πόλεις για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις. Καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν μεμονωμένες συγκρούσεις και οδομαχίες μεταξύ Παλαιστινίων νεαρών και Ισραηλινών στρατιωτών σε πολλά σημεία της Δυτικής Όχθης, ως επίσης και στη συνοικία Σουαφάτ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, χωρίς να σημειωθούν θύματα.



Στο μέτωπο του βορείου Ισραήλ η οργάνωση Χεζμπολάχ πραγματοποίησε μπαράζ εκτοξεύσεων ρουκετών, κυρίως κατά της ισραηλινής πόλης Κιριάτ Σμονά. Η ισραηλινή αεροπορία ανταπάντησε με βομβαρδισμούς κατά θέσεων της οργάνωσης στον Νότιο Λίβανο.



Σήμερα το πρωί, Παλαιστίνιος νεαρός από την Δυτική Όχθη επιτέθηκε και σκότωσε με μαχαίρι δύο ισραηλινούς πολίτες, τραυματίζοντας άλλους δύο, στην πόλη Χολόν του κεντρικού Ισραήλ.

Αποκατάσταση διαύλων επικοινωνίας

Σε διπλωματικό επίπεδο, κατόπιν αμερικανικών πιέσεων συναντήθηκαν χθες το απόγευμα στο Κάιρο ο διοικητής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, και ο διοικητής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας, Ρονέν Μπαρ, με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, Αμπάς Κάμαλ. Επίκεντρο της συνάντησης, της πρώτης που εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών για την εκεχειρία στη Γάζα μετά την δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, αποτέλεσε το ζήτημα της συνέχισης ή μη της παρουσίας του ισραηλινού στρατού στην οριογραμμή μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου και στο φυλάκιο της Ράφα. Το αίτημα της ισραηλινής πλευράς να διατηρήσει τον έλεγχο στην μεθόριο Γάζας-Αιγύπτου βρίσκει αντίθετη την κυβέρνηση του Καΐρου. Όπως μεταδίδει η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στην Ιερουσαλήμ, η συνάντηση απέβη άκαρπη. Ωστόσο, όπως σχολιάζουν πολιτικοί αναλυτές στο Ισραήλ και στο εξωτερικό, αποτελεί θετική εξέλιξη η ανανέωση του διαύλου επικοινωνίας στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης για επίτευξη εκεχειρίας, παρότι κατά την χθεσινή συνάντηση Ισραηλινών και Αιγυπτίων στο Κάιρο δεν συμμετείχαν Αμερικανοί και Καταριανοί διαμεσολαβητές.



Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Άιμαν Σάφαντι θα μεταβεί σήμερα στην Τεχεράνη, προκειμένου να μειωθεί η ένταση στην περιοχή. Πρόκειται για μία ασυνήθιστη πρωτοβουλία της ιορδανικής διπλωματίας, η οποία αποτιμάται από τα τοπικά μέσα ως μία κίνηση ενίσχυσης των προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Αιγύπτου να μειωθεί η ένταση.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.