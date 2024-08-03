Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στην περιοχή, προεξοφλώντας τα ιρανικά αντίποινα κατά του Ισραήλ. Στο Ιράν, οι Αρχές προχωρούν σε μπαράζ συλλήψεων υπόπτων για την δολοφονία Χανίγια, στη «σκιά» των νέων αποκαλύψεων και για τον ρόλο Ιρανών Πρακτόρων. Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν που πραγματοποιούν έρευνα για το περιστατικό ανακοίνωσαν ότι ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε από έναν πύραυλο μικρής εμβέλειας που έφερε κεφαλή περίπου 7 κιλών, στην Τεχεράνη.

Σε ανακοίνωσή του, το IRGC είπε ότι η δολοφονία του «σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από το Σιωνιστικό καθεστώς» και υποστηρίχθηκε από την «εγκληματική κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Η εκδίκηση της Τεχεράνης για την επίθεση θα είναι «σφοδρή και θα γίνει με κατάλληλο τρόπο, σε κατάλληλο χρόνο και τόπο» ανέφερε η ανακοίνωση που κατηγόρησε το Ισραήλ - την τολμηρή και τρομοκρατική σιωνιστική κυβέρνηση» - για το θάνατο του Χανίγια.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στρατιωτικές προετοιμασίες υπό τον φόβο διεύρυνσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο διατάζει να καταπλεύσουν στην περιοχή ενισχύσεις με αεροπλανοφόρο, καταδρομικά, αντιτορπιλικά και επιπλέον μαχητικά.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ενισχύονται καθώς προεξοφλούν ότι θα υπάρξουν από το Ιράν και τους δορυφόρους του πλήγματα αντιποίνων στο Ισραήλ για τους θανάτους του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια και του πολέμαρχου της Χεζμπολάχ Φουάντ Σούκρ.

«Πάντοτε επαναξιολογούμε τη διάταξη των δυνάμεών μας στη Μέση Ανατολή, διασφαλίζοντας ότι έχουμε τα αναγκαία για να προασπίσουμε τα στρατεύματά μας, τις εγκαταστάσεις μας αλλά και συμμάχους και εταίρους μας, όπως το Ισραήλ. Ακούσαμε τον Ανώτατο Ηγέτη (του Ιράν) ξεκάθαρα, ότι σκοπεύει να εκδικηθεί τον σκοτωμό του ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος συμβουλίου ασφαλείας ΗΠΑ, Τζον Κίρμπι.

Οι Αμερικανοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα στηρίξουν το Ισραήλ εάν εκείνο βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, επικοινωνεί με τους ομολόγους του από Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες κάνοντας "αξιολόγηση της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας".

Ιράν και Χεζμπολάχ υπόσχονται εκδίκηση για τα ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Στην ιρανική τηλεόραση παρουσιαστής είπε τη νύχτα της Παρασκευής ότι στις επόμενες ώρες ο κόσμος θα γίνει μάρτυρας εξαιρετικών σκηνών και πολύ σημαντικών εξελίξεων.

«Η αντεκδίκηση έρχεται, τουλάχιστον έτσι λένε η Χεζμπολάχ και το Ιράν. Νομίζω το πλέον αισιόδοξο σενάριο εάν όντως αυτό ισχύει, είναι ότι αυτή (η εκδίκηση) θα είναι μετριασμένη, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επιφέρει μαζική αντίδραση από τους Ισραηλινούς», αναφέρει ο διπλωματικός συντάκτης του BBC, Τζέρεμι Μπόουεν



Την ίδια ώρα ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο κατά θέσεων της Χεζμπολάχ πλήττουν θέσεις μαχητών της ισιτικής οργάνωσης ενώ και στη Λωρίδα της Γάζας οι χερσαίες επιχερήσεις συνεχίζονται

«Το μήνυμά μας σε όλη τη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα είναι: Όσοι επιτίθενται στους Ισραηλινούς αυτοί που επιτίθενται στο Ισραήλ, είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε μακριά, ξέρουμε πώς να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε ακριβείς πληροφορίες, να τους χτυπήσουμε, να σκοτώσουμε και επίσης να αναλάβουμε ρίσκα. Πλήξαμε στόχο στη Βηρυτό και τους χτυπάμε στη Γάζα», αναφέρει ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων στο Ισραήλ, Χερτζ Χαλεβί.

Ο Νετανιάχου πιστεύει ότι η δολοφονία του αδερφού ηγέτη Iσμαήλ Χανίγια και οι επιχειρήσεις που πραγματοποιεί στη Λωρίδα της Γάζας μπορούν να κάμψουν τη βούληση του παλαιστινιακού λαού και τη βούληση της αντίστασης εντός και εκτός των διαπραγματεύσεων. Ο Νετανιάχου τρέφει αυταπάτες, δηλώνει το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, Μοχαμαντ Ναζάλ.

Στη Δυτική Όχθη, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί αεροπορικό χτύπημα κατά οχήματος που μετέφερε Παλαιστίνιους μαχητές στα περίχωρα της πόλης Τουλκαρεμ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας από τους διοικητές των ταξιαρχιών της Χαμάς και τέσσερεις συνοδοί του.

Διαδηλώσεις

Στο μεταξύ ο ισλαμικός κόσμος βράζει. Χιλιάδες Μουσουλμάνοι διαδηλώνουν από την Υεμένη την Τουρκία μέχρι και το Λίβανο, ζητώντας εκδίκηση για τα ισραηλινά πλήγματα.

