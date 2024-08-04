Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα, στη διάρκεια ταραχών στο Μπαγκλαντές, καθώς η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα, αλλά κι ελαστικές σφαίρες για να διαλύσει δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που κάλεσαν την πρωθυπουργό Σεΐχ Χασίνα να παραιτηθεί.

Τον προηγούμενο μήνα, τουλάχιστον 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 10.000 συνελήφθησαν, όταν ξέσπασαν ταραχές από διαδηλώσεις υπό την καθοδήγηση ομάδων φοιτητών που διαμαρτύρονταν κατά των περιορισμών για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ,BBC News

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.