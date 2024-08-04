Σήραγγα ύψους 3 μέτρων και δεκάδες διαδρομές τούνελ εντόπισε ο IDF στην περιοχή του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας
«Σε πρόσφατη επιχειρησιακή δραστηριότητα, τα στρατεύματα των IDF εξουδετέρωσαν δεκάδες διαδρομές τούνελ στην περιοχή του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας και συνεχίζουν να εντοπίζουν και άλλα. Μια σήραγγα ύψους τριών μέτρων αποκαλύφθηκε στην περιοχή στις αρχές της περασμένης εβδομάδας», αναφέρουν σε ανάρτησή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.
📍EXPOSED: 3-Meter-High Terrorist Tunnel in the Area of the Philadelphi Corridor:— Israel Defense Forces (@IDF) August 4, 2024
In recent operational activity, IDF troops eliminated dozens of tunnel routes in the area of the Philadelphi Corridor, and continue to locate additional ones. A three-meter-high tunnel was… pic.twitter.com/3U0ICFS6Es
