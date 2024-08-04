Λογαριασμός
Δεκάδες διαδρομές τούνελ και σήραγγα ύψους 3 μέτρων εντόπισε ο IDF στην περιοχή του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας (Φωτογραφίες)

«Σε πρόσφατη επιχειρησιακή δραστηριότητα, τα στρατεύματα των IDF εξουδετέρωσαν δεκάδες διαδρομές τούνελ στην περιοχή του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας και συνεχίζουν να εντοπίζουν και άλλα», ανέφερε ο IDF

τούνελ

Σήραγγα ύψους 3 μέτρων και δεκάδες διαδρομές τούνελ εντόπισε ο IDF στην περιοχή του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας

«Σε πρόσφατη επιχειρησιακή δραστηριότητα, τα στρατεύματα των IDF εξουδετέρωσαν δεκάδες διαδρομές τούνελ στην περιοχή του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας και συνεχίζουν να εντοπίζουν και άλλα. Μια σήραγγα ύψους τριών μέτρων αποκαλύφθηκε στην περιοχή στις αρχές της περασμένης εβδομάδας», αναφέρουν σε ανάρτησή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

TAGS: IDF Ισραήλ Τούνελ Λωρίδα της Γάζας
