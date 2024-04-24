Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αξιωματούχοι στην αεροπορική βάση MacDill των ΗΠΑ, στην Τάμπα της πολιτείας της Φλόριντα όταν είδαν έναν μεγάλο αλιγάτορα να... ξεκουράζεται μπροστά από τις ρόδες ενός μεταγωγικού αεροσκάφους.

Το τεράστιο ερπετό εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας δίπλα στο σύστημα προσγείωσης ενός εναέριου αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135. Την φωτογραφία ανέβασαν στο Facebook αξιωματούχοι της βάσης στην Τάμπα .

Για την απομάκρυνσή του ειδοποιήθηκε η Επιτροπή Διατήρησης Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα οι οποίοι και μετά από αρκετή ώρα συνέλαβαν το ζώο και στη συνέχεια το απελευθέρωσαν στον κοντινό ποταμό Hillsborough. Μέχρι να γίνει αυτό όμως χρειάστηκε να περάσει αρκετή ώρα με αποτέλεσμα να σταματήσουν όλες οι απογειώσεις και αναχωρήσεις από την αμερικανική βάση

Σύμφωνα με τους ειδικούς οι αλιγάτορες είναι πιο πιθανό να περιπλανηθούν σε άγνωστη περιοχή τον Απρίλιο καθώς αναζητούν συντρόφους.

