ΗΠΑ: 47χρονη δηλητηρίασε τον σύντροφό της λίγες ώρες αφού αυτός κληρονόμησε 30 εκατ. δολάρια

Μία 47χρονη από την Ντακότα των ΗΠΑ συνελήφθη καθώς φέρεται να δηλητηρίασε τον 51χρονο σύντροφό της λίγες ώρες αφού ο ίδιος είχε κληρονομήσει 30 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως αναφέρει η New York Post, η Ίνα Τέα Κενόγιερ συνελήφθη στις 30 Οκτωβρίου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας σε βάρος του Έντουαρντ Ράιλι Τζούνιορ

Σύμφωνα με έγγραφα της δικογραφίας ο Ράιλι αρρώστησε λίγη ώρα μετά τη συνάντηση που είχε στις 3 Σεπτεμβρίου με τον δικηγόρο του προκειμένου να προχωρήσει υπόθεση κληρονομιάς ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την επόμενη ημέρα η 47χρονη κάλεσε σε βοήθεια με τους διασώστες να εντοπίζουν χωρίς τις αισθήσεις του τον 51χρονο. Ο Ράιλι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου κατέληξε την επόμενη ημέρα, στις 5 Σεπτεμβρίου.

Η νεκροψία-νεκροτομή στη σόρο του έδειξε ως αιτία θανάτου την δηλητηρίαση.

«Η υπόθεση είναι εξαιρετικά περίπλοκη» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσοι παρείχαν πληροφορίες προκειμένου να «δεθεί» η υπόθεση.

