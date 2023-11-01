«Πρέπει να είμαστε σε θέση να διεξάγουμε αμυντικό πόλεμο» και «είναι σημαντικό οι πολίτες να έχουν επίγνωση του κινδύνου για πόλεμο». Πρόκειται για χθεσινή (Τρίτη) δήλωση του Σοσιαλδημοκράτη Γερμανού υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στη γερμανική ραδιοφωνία DLF.

Αφορμή για τη δήλωση στάθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, με ολοένα περισσότερες φωνές και στη Γερμανία να κάνουν λόγο για μείωση του ενδιαφέροντος, αλλά και της προθυμίας της Δύσης να συνεχίσει επ' αόριστον τη στήριξη του Κιέβου στρατιωτικά και οικονομικά.

Ταυτόχρονα, ο επιθετικός πόλεμος του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία οδεύει σιγά-σιγά προς τη συμπλήρωση δύο χρόνων κι όλα αυτά βέβαια πλέον με φόντο και το νέο μέτωπο στη Μέση Ανατολή.

Για τον Μπόρις Πιστόριους δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς τη στάση της Γερμανίας απέναντι στην Ουκρανία, κι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η γερμανική οικονομική και εξοπλιστική στήριξη προς την Ουκρανία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τις ΗΠΑ.

Ο Γερμανός υπ. Άμυνας αναφέρει στη συνέντευξή του ότι ήδη από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία (και) η Γερμανία βιώνει μια νέα πραγματικότητα και ότι πλέον υπάρχει εκ νέου «απειλή πολέμου στην Ευρώπη». Επομένως η Γερμανία εκ των πραγμάτων «θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να αμυνθεί».

Δεύτερη δήλωση περί «πολέμου» σε δύο μέρες

Η νέα αυτή πραγματικότητα υποδεικνύει και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν ως προς την τόνωση της άμυνας της Γερμανίας. Πρώτα από όλα, κατά τον Γερμανό υπ. Άμυνας, βασική προτεραιότητα είναι η επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ό,τι δεν έγινε μέσα σε 30 χρόνια αποτυχιών, πρέπει να υλοποιηθεί την επόμενη διετία, πενταετία, αναφέρει στη γερμανική ραδιοφωνία ο Μπόρις Πιστόριους.

Αναφέρει μάλιστα ότι έχουν εκταμιευθεί τα 2/3 από το Ειδικό Ταμείο για την Ενίσχυση του Γερμανικού Στρατού των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο υπάρχουν ακόμη καθυστερήσεις που σχετίζονται με το τεχνικό κομμάτι της αναδιάρθρωσης καθώς και με ζητήματα που προκύπτουν από τους ρυθμούς παραγωγής της εξοπλιστικής βιομηχανίας.

Αυτό όμως που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, αλλά και ανησυχία, είναι ότι οι προειδοποιήσεις Πιστόριους περί κινδύνου πολέμου στην Ευρώπη γίνονται για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μέρες. Μόλις την Κυριακή είχε δηλώσει στο δημόσιο δίκτυο ZDF και την εκπομπή ‘Berlin Direkt’: «Πρέπει να συνηθίσουμε ξανά στην ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει απειλή πολέμου στην Ευρώπη. Κι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Να είμαστε σε θέση να αμυνθούμε και γι αυτό να προετοιμάσουμε τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις και την κοινωνία».

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

