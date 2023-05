Σοκαριστικό βίντεο: 17χρονος που κινείται με πάνω από 190 χλμ χάνει τον έλεγχο του οχήματος και περνά ξυστά από αστυνομικό

Την τρομακτική στιγμή που μια BMW χάνει τον έλεγχο, ενώ κινούνταν με 193 χλμ την ώρα σε εθνική οδό στη Βιρτζίνια με αποτέλεσμα να πέσει σε σταματημένο όχημα και να περάσει ξυστά από έναν αστυνομικό κατέγραψε κάμερα.

Το συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη αργά το πρωί της Δευτέρας στο προάστιο Fairfax County καθώς ένας αστυνομικός βρισκόταν στο σημείο όπου πραγματοποιούσε ελέγχους. Ενώ ο αστυνομικός είχε ήδη σταματήσει στην άκρη του δρόμου ένα όχημα, ξαφνικά μια μαύρη BMW M3 του 2018 που οδηγούσε ένας 17χρονος ερχόμενη από την αντίθετη κατεύθυνση έχασε τον έλεγχο, στριφογύρισε, διέσχισε την εθνική και χτύπησε πάνω στο σταματημένο όχημα.

Speeders crash nearly proves fatal for officer on traffic stop. https://t.co/cKgxuwsLUf #FCPD pic.twitter.com/83zi7JeW3u