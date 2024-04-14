Ιορδανία: Αναχαίτηση ιπτάμενων αντικειμένων κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η Ιορδανία αναχαίτισε μερικά ιπτάμενα αντικείμενα που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη χθεσινή νύχτα.

Οι αναχαιτίσεις έγιναν για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών της, όπως ανέφερε ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου της Ιορδανίας.

«Μερικά θραύσματα έπεσαν σε πολλά σημεία κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να προκληθούν σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί πολιτών», πρόσθεσε η ίδια ανακοίνωση.

Αμερικανικά και βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην κατάρριψη ορισμένων από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με προορισμό το Ισραήλ πάνω από τη συνοριακή περιοχή Ιράκ-Συρίας, ανέφερε το ισραηλινό Channel 12.

