Ο Κιρ Στάρμερ αποφάσισε τελικά να ενισχύσει την αμυντική θωράκιση της Κύπρου, μετά τις πιέσεις που δέχθηκε. Η Downing Street, ανακοίνωσε, πως ενισχύει τη Λευκωσία με ελικόπτερα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και με το αντιτορπιλικό HMS Dragon. Η ανακοίνωση, αναφέρει:

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που εδρεύει εκεί.

Συνεχίζουμε τις αμυντικές μας επιχειρήσεις και μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο της Κύπρου για να τον ενημερώσω ότι στέλνουμε ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones και ότι το HMS Dragon πρόκειται να αναπτυχθεί στην περιοχή.

Θα ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας.

Πηγή: skai.gr

