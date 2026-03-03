Δεν έχει ληφθεί ακόμη κάποια απόφαση για αποστολή πολεμικού πλοίου στο Ακρωτήρι, σύμφωνα με όσα λέει η Downing Street.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναπτύξει «ένα σημαντικό επίπεδο αμυντικής ικανότητας» στην Κύπρο, σύμφωνα με τον επίσημο εκπρόσωπο του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, μετέδωσε πριν από λίγα λεπτά το BBC.

Κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει πολεμικό πλοίο για την προστασία της βρετανικής αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι «δεν θα μπει σε εικασίες για κινήσεις δυνάμεων ή συγκεκριμένες επιχειρήσεις για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας».

Όπως σημειώνει το BBC, η Ντάουνινγκ Στριτ εξετάζει αυτή την επιλογή, αλλά δεν έχει λάβει κάποια απόφαση σε αυτό το στάδιο.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε επίσης: «Νομίζω ότι έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές τα μέσα και τις δυνατότητες που έχουμε αναπτύξει αμυντικά στην περιοχή. Αυτό περιλαμβάνει συστήματα ραντάρ, αεράμυνα και τζετ F-35. Αυτό είναι ένα σημαντικό επίπεδο αμυντικής ικανότητας για τις βάσεις μας στην Κύπρο».

Πρόσθεσε δε ότι «επανεξετάζουμε την προστασία των δυνάμεών μας συνεχώς. Δεν πρόκειται να παρέχουμε περισσότερα σχόλια για τις ακριβείς κινήσεις των δυνάμεών μας, αλλά το Υπουργείο Άμυνας θα προχωρήσει σε ενημέρωση όταν οι δυνάμεις μας έχουν λάβει σημαντική αμυντική δράση».

