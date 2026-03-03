WSJ: «Ανοιχτός» ο Τραμπ στη στήριξη ένοπλων ομάδων για να ανατρέψουν το ιρανικό καθεστώς

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο να στηρίξει ομάδες στο Ιράν που είναι πρόθυμες να πάρουν τα όπλα για να ανατρέψουν το καθεστώς, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να μετατρέψει τις ιρανικές παρατάξεις σε χερσαίες δυνάμεις, που θα έχουν τη δημόσια στήριξη των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ μίλησε την Κυριακή με Κούρδους ηγέτες, δήλωσαν οι ίδιοι αξιωματούχοι, και συνεχίζει να συνεργάζεται με άλλους τοπικούς ηγέτες που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την αδυναμία της Τεχεράνης για να αποκομίσουν κέρδη. Οι Κούρδοι έχουν σημαντική δύναμη κατά μήκος των συνόρων Ιράκ-Ιράν και το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει θέσεις στο δυτικό Ιράν, οδηγώντας σε εικασίες ότι ανοίγει το δρόμο για μια κουρδική προέλαση.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει μιλήσει με πολλούς περιφερειακούς εταίρους», δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ σε ανακοίνωσή της, χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά τους στόχους του Τραμπ. Το Axios ανέφερε πρώτο την τηλεφωνική κλήση του Τραμπ με τους Κούρδους.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση για το θέμα και για το εάν θα παράσχει όπλα, εκπαίδευση ή υποστήριξη πληροφοριών σε αντικαθεστωτικές ομάδες.

Ανακοινώνοντας την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, ο Τραμπ κάλεσε τον ιρανικό λαό να ξεσηκωθεί και να «αναλάβει την κυβέρνησή του», προσθέτοντας ότι «η Αμερική σας στηρίζει με συντριπτική δύναμη και καταστροφική ισχύ». Αλλά προσφέροντας έστω και υπό όρους υποστήριξη σε ένοπλες ομάδες αντίστασης, καθεμία με διαφορετικούς στόχους, ο Τραμπ προχωρά ένα βήμα παραπέρα από το να καλεί απλώς σε μια λαϊκή εξέγερση.

Την Τρίτη, ο Τραμπ κοινοποίησε δύο φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα άρθρο γνώμης της Washington Post σχετικά με το «δόγμα Τραμπ».

«Δεν υπάρχει ανάγκη για αμερικανική δύναμη εισβολής», έγραψε ο αρθρογράφος Μαρκ Θίσεν. «Ο ιρανικός λαός είναι οι μπότες στο έδαφος».



