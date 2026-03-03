Λογαριασμός
Drone χτύπησαν λιμάνι του Ομάν (Βίντεο) - Διαψεύδει η Τεχεράνη

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο με πλήγμα στο λιμάνι του Ντουκμ, στην ανατολική ακτή του Ομάν - Τα τοπικά μέσα ανέφεραν ότι ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε

UPDATE: 18:23
Ομάν

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο με πλήγμα στο λιμάνι του Ντουκμ, στην ανατολική ακτή του Ομάν.

Στο βίντεο - τη γνησιότητα του οποίου έχει επιβεβαιώσει το BBC - drone έχει καταγραφεί να προσκρούει σε δεξαμενές καυσίμων, προκαλώντας έκρηξη. Σε άλλη εικόνα διακρίνεται πυκνό σύννεφο καπνού να υψώνεται από το σημείο. Οι δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι αποτέλεσαν στόχο πολλαπλών drones, σύμφωνα με την εταιρεία εκτίμησης ναυτιλιακού κινδύνου Vanguard Tech.

Οι αρχές του Ομάν ανέφεραν ότι η ζημιά περιορίστηκε και δεν αναφέρθηκαν θύματα. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε.

Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι εξαπέλυσε οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ομάν

Το Ιράν εν τω μεταξύ διέψευσε σήμερα αναφορές ότι εξαπέλυσε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση κατά του σουλτανάτου του Ομάν, αποκαλώντας «φίλο και γείτονα» το κράτος αυτό του Κόλπου.

Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξε στρατιωτική επίθεση σε έδαφος του Ομάν, απορρίπτοντας αναφορές που υποδηλώνουν το αντίθετο, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV.

Νωρίτερα σήμερα, το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν μετέδωσε πως δύο drones αναχαιτίστηκαν στο κυβερνείο Ντοφάρ στο νότιο Ομάν, ενώ ένα τρίτο συνετρίβη κοντά στο λιμάνι της Σαλάλα.

Από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν το Σάββατο, χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων και το Ομάν, έγιναν στόχος ιρανικών επιθέσεων, σύμφωνα με τις κυβερνήσεις και τα μέσα ενημέρωσης αυτών των χωρών.

Το σουλτανάτο είχε ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες που είχαν ΗΠΑ και Ιράν την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από την έναρξη του πολέμου.

