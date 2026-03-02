Τρία λεπτά μετά τα μεσάνυχτα...Σιωπή. Και ξαφνικά... ένας εκκωφαντικός θόρυβος σκίζει το σκοτάδι στο Ακρωτήρι, στο νοτιότερο σημείο της Κύπρου.

Οι σειρήνες ουρλιάζουν. Μια έκρηξη. Εκκωφαντική έκρηξη. Οι κάτοικοι πετάγονται από τα κρεβάτια τους. Πανικός. Φόβος. Αβεβαιότητα.

«Ο κόσμος κοιμόταν.Μας έπιασαν στον ύπνο. Ακούσαμε ξαφνικά τα μαχητικά», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Μικροί και μεγάλοι βγαίνουν στους δρόμους. Άλλοι προσεύχονται. Άλλοι αρπάζουν ρούχα και φεύγουν. Και τότε, τα πολεμικά αεροσκάφη απογειώνονται από τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Εικόνες που μέχρι χθες έβλεπαν μόνο σε ταινίες. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για πτώση άγνωστου αντικειμένου. Κάποιοι κάνουν λόγο για συντριβή αεροσκάφους.

Ο φόβος χτυπά κόκκινο. Λίγη ώρα αργότερα έρχεται η ενημέρωση: Drone έπεσε εντός της βρετανικής αεροπορικής βάσης ενώ ίδιες ανεπιβεβαίωτες ανέφεραν για δεύτερο ύποπτο αντικείμενο που αναχαιτίστηκε. Η ανησυχία μεγαλώνει.

Το βράδυ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν ότι όσοι επιθυμούσαν θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν και στο ΚΕΝ Λεμεσού. Άλλοι μένουν σε πάρκινγκ, μέσα στα αυτοκίνητα μέχρι το πρωί.

Το πρωί, σύσκεψη στο κοινοτικό συμβούλιο. Νωρίς το πρωί, Δήμαρχος Κουρίου, Πολιτική Άμυνα, κάτοικοι και αρμόδιοι πραγματοποίησαν σύσκεψη στο κοινοτικό συμβούλιο της κοινότητας.

Και εκεί που η ενημέρωση ακόμη και από επίσημα χείλη έκανε λόγο για ένα και μόνο drone και πως η απειλή υπάρχει αλλά είναι απομακρυσμένη, το μεσημέρι ήχησαν εκ νέου οι σειρήνες στην βάση Ακρωτηρίου. Τέσσερα πολεμικά αεροσκάφη απογειώνονται. Νέος πανικός. Περισσότερος φόβος.

Οι βρετανικές βάσεις εκκενώθηκαν ενώ στάλθηκε και μήνυμα στους κατοίκους της Κοινότητας για συνεχιζόμενη απειλή με αποτέλεσμα οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας να ειδοποιήσουν για υποχρεωτική αυτή την φορά εκκένωση του Ακρωτηρίου με οδηγία να μεταβούν σε σχολεία παρακείμενων κοινοτήτων.

Και μπορεί η απειλή να αξιολογείται πλέον ως ελεγχόμενη…

Όμως για τους κατοίκους του Ακρωτηρίου, ο φόβος έχει ήδη εγκατασταθεί. Θα παραμείνει συγκάτοικός τους.

Από το Sigmalive.com

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.